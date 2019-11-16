【多圖】李元玲一萬呎山頂豪宅全面睇　呎價平過香港居屋！

李雲迪徒弟、有「鋼琴女神」之稱的李元玲（Cathryn）曾因為牽涉「假學歷疑雲」、又因為一番「M碼等於肥胖」言論而引起不少網民不滿（後已致謙及刪Post），但她的人氣亦未因此而受影響，定期更新的「生活點滴」仍然是一粉絲爭相讚好的目標！早前她更拍片公開自己住所的內部環境，一分鐘的快播短片依然未能將全屋細節收錄，私人無邊泳池、兩座三角琴、吧檯、健身房設施亦只能走馬看花般輕輕帶過。雖然未能仔細欣賞，但這段短片亦已令網民們非常羨慕，更指出屋內有「升降機」已經是非普通家庭能擁有的設施。

齊來看看李元玲的「練琴的窩」有多誇張：

+ 12 + 11 + 10

1萬呎山頂豪宅原來很便宜：

欣賞完Cathryn的豪宅，相信大家與網民們的反應一樣讚嘆不已，但其實這所大宅的售價並非太過離地。最近就有網民為Cathryn的大宅起底，發現原來Cathryn這所位於馬來西亞吉隆坡的山頂豪宅建築面積有一萬呎，而售價亦只是馬幣22,000,000，即約港幣4100萬，平均建築呎價只得$4,100，比香港的居屋呎更加便宜。而且環境舒適，位置山頂有高度私穩，低密度兼山林景色，難怪Cathryn經常在家中自拍分享生活點滴，因為無論屋內屋外都是影寫真的優質背景！

Cathryn經常分享在家中拍攝的「生活點滴」：

+ 13 + 12 + 11