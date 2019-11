李雲迪徒弟、有「鋼琴女神」之稱的李元玲(Cathryn),粉絲除了欣賞她的鋼琴才華之外,其標緻的五官和姣好的身形亦令不少人為之羨慕,其IG更吸引了超過110萬Followers,即使她早前牽涉「假學歷疑雲」、又因為一番「M碼等於肥胖」言論而引起不少網民不滿(後已致謙及刪Post),但其粉絲數字依然有增無減,福利圖亦定時定候繼續更新。而昨日(3日)她又分享了一張性感泳衣照,大騷Fit爆身形,「Guess what time was this photo taken at?(大家估下呢張相喺咩鐘數影?)」網民隨即瘋狂留言,紛紛猜測是剛日出或日落的時間,但有幾位粉絲形容得比較誇張,例如「當我們想妳的時候拍的」、「時間在你拍這張照片的時候已停止了」等,總之就有讚冇彈!

