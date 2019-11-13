李元玲大爆因太肥被刪戲份產生陰影　一怒之下體脂減剩12%

李元玲在社交網站中時常提醒大家要保持做運動，就能有一個完美的身型，不過她早前卻因發表了的一句「亞洲女人M size就等於肥胖」，引發大批網友不滿，然後便有網友挖出李元玲美照及學歷都造假，更說她的鼻子在瘦身過後，的確變得精緻不少！嚇得她事後立刻發文道歉，不過並沒有回應學歷造假和整容事情。

李元玲曾經上載自己「肥」過嘅照片，雖然170CM得52KG其實唔可以稱得上係肥（IG：@cathrynli ）

近日她重開自己的社交網站，現年30歲的她更分享了在做運動與還沒有做運動之前的照片對比，從脂肪率26%練到現在僅有12%，成為不少女生心目中的身材典範。她說：「以前健康體重的時候 （48-52kg），穿的還是S碼，看下去還個是瘦子，一上鏡就變胖子，身邊所有人都叫我去運動減肥，有一次導演看完我在mont的playback大大聲喊工作人員不准給飯我吃因為我腫得像豬，之後的戲全被刪。過後經紀人每天都監督我的diet，我就開始去健身。」

在拍戲時因為胖被人刪減戲份真的是很受打擊。（IG截圖）

這次戲份被全減，令到她產生了很大的陰影，她續說：「由於因為不夠瘦而慘遭工作上的抵制和歧視，從此我對‘健康體重或以上開始產生陰影。胖子要減20磅或許很快，但瘦子要減更瘦真的很難。也就是從S減到XXS差不多這樣的意思。S真的不代表你瘦得上鏡，只是代表你個字小，遠看下去還算個健康瘦子，但其實自己捏一下還是可以捏出很多肉，當然提前強調我說的是亞洲平均骨架身高的女生155-170cm。那種骨架高大的女漢子我不說了。後來怎麼成功減去10%脂肪動力其實需要很極端的心態和意志力才能從瘦減更瘦，天天吃雞胸肉吃了半年。男生要減脂肪很快，女生很難因為我們是長脂肪的體質特別是25歲以後，減肥那段時間真的很地獄，好像什麼social生活都犧牲了。」

Cathryn佢真係keep得好好！（IG截圖）

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