蕭亞軒久未露面深夜Facebook突然上載短片　真情流露向粉絲告白

40歲的蕭亞軒（Elva）神隱2年多，日前坦言因聲帶受損增加壓力而罹患憂鬱症，休養後已好轉，即將推出新作「Naked Truth」回歸。今（17日）是20周年出道紀念日，她在別具意義的時刻分享了1支3分34秒的真情告白影片，由於眼周、鼻頭泛紅，讓粉絲心疼不已。

（Facebook@蕭亞軒 Elva Hsiao ）

影片一開始表明是要送給歌迷的一封信，穿著白色上衣的Elva說到這段時間收到很多人捎來的關懷、支持，「都是我人生最好的回憶，跟最美好的插曲。所以我覺得每個人都是在我最需要的時候幫助我，用他們最好的方式去讓我更可以往前走。」只是她無故消失，期間流言不斷，她曾捍衛清白，透過影片感謝每位喜歡她音樂的粉絲，且深信著她的本色、本位呈現，「我沒有演出，從來沒有演過，永遠都是本位演出。」

日前她預告將會規劃全新巡演，且「Naked Truth」極有可能會是最後一張「全專輯」，未來考慮以發行單曲的方式跟大家見面。如今迎來自己在事業上的20歲生日，她在影片中頻頻向親友、粉絲致謝，並隔空送上飛吻，最後真心喊話：「我們繼續一起進步下去」。

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