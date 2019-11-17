台灣牙醫界林志玲索到歐洲　獲邀參加國際選美被網民質疑係騙局？

有牙醫界林志玲稱號的台灣美女牙醫劉芷伊，近來除了成為電視節目的常客，她14日開心宣布，受到「歐洲大陸小姐」（Miss Europe Continental）主辦單位的邀請，將代表台灣參加歐洲大陸小姐世界區選美賽事。

劉芷伊表示，11月19日她將出發前往意大利那不勒斯，先接受為期4天的訓練，並在11月23日代表台灣參加2019年歐洲大陸小姐世界區賽事，接到邀約一度懷疑是不是詐騙，覺得超不可思議，為了確定不是惡作劇，劉芷伊上網搜尋了賽事資料以及YouTube的比賽影片，發現真的有破百萬的觀看次數，才認定這個比賽是真實的國際賽事。

台灣牙醫界林志玲劉芷伊美照（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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她在Facebook貼文寫道：「接到歐州主辦單位的聯繫時，因為選美比賽對我來說是很陌生的，完全沒有任何概念，因此當時我半信半疑，想說是真的嗎？但在搜尋了這個賽事的資料，才發現這個比賽是真實的國際賽事。主辦單位告訴我說，歷年這個賽事都只辦歐洲大陸區的比賽，而今年特別做了第一個世界區的賽事。」

在選美賽場上將面對各國佳麗的挑戰，劉芷伊表示會作最大的準備，努力運動和戒糖，並帶著開心、輕鬆的心情享受這次的體驗，也期盼能為台灣爭光，拿下好成績。

劉芷伊強調，不管結果如何，這是人生中非常難得的體驗，她會非常珍惜，也期待跟其他國家的參賽者交流。

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