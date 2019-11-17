林志玲披百萬嫁衣行禮　成首位台灣人獲Ralph Lauren親自設計婚紗

台灣第一名模林志玲與日本男星AKIRA（黑澤良平）今日（17日）於台南舉辦盛大婚禮，並於下午舉行傳統證婚儀式並交換誓詞，場面感人。而一對新人的禮服亦成為眾人焦點，簡約又古典的造型原來大有來頭。

林志玲身穿Ralph Lauren耗時數月打造的長擺婚紗，最特別之處在於領口的喱士位置搭配了上千粒珍珠，粗略估計價值近百萬元。（視覺中國）

新郎AKIRA於2017年開始擔任品牌Ralph Lauren的全球代言人，在婚禮上穿上品牌為他特意訂做的三件式燕尾服，再配上白色bowtie，帥氣又有型。而林志玲亦夫唱婦隨，身穿Ralph Lauren的長擺婚紗，最特別之處在於領口的喱士位置搭配了上千粒珍珠，粗略估計價值近百萬元。為配合婚紗上的珍珠設計，林志玲選擇了佩戴日本品牌TASAKI kugel的櫻花金鑽石珍珠吊耳環，價值約12,800港元。

（TASAKI kugel官網）

（視覺中國）

據悉，Ralph Lauren並非主打婚紗設計，而Ralph Lauren亦只願意為至親好友親自打造嫁衣，能穿上該品牌的婚紗的人寥寥可數。而林志玲則是繼與美國歌手Nick Jonas結婚的印度女星Priyanka Chopra後，再度穿上Ralph Lauren婚紗的名人，亦成為台灣第一人，可說是有錢都未必買得到。報道指Ralph Lauren非常欣賞林志玲的氣質和在演藝圈多年表現，因此欣然為她訂製婚紗，而林志玲更特地飛去美國兩次與Ralph Lauren討論設計細節，之後婚紗再被送至日本進行修改，耗時數月打造才打造而成。

印度女星Priyanka Chopra與美國歌手Nick Jonas結婚時，穿上由Ralph Lauren親自設計的婚紗。（Getty Images）

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