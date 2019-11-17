林志玲婚禮獲台南政府封路　講甜蜜宣言數度哽咽：餘生和你一起！

林志玲與日籍老公AKIRA今天（17日）在台南舉行世紀婚禮，這個婚禮令台灣整個娛樂圈相當留意。他們乘坐勞斯萊斯從酒店然後再前住吳姓大宗祠進行婚禮儀式。而這場世紀婚禮由早到晚舉行，並有4大主要活動，這個婚禮更誇張到驚動到台南市政府考慮這個交通與婚宴順利，所以宣布下午4點起擴大封路範圍，相當畀面。

就係呢架勞斯箂斯！（三立新聞片段截圖）

睇吓周圍多人到！（三立新聞片段截圖）

林志玲與丈夫AKIRA在「全台吳姓大宗祠」留影。（視覺中國）

林志玲甜蜜宣言數度哽咽

而一對新人的儀式是遵循台灣傳統習俗進行中，在結婚的宣誓中志玲姐姐以中、日文說出婚禮誓詞，期間數度哽咽，老公AKIRA體貼幫忙拭淚。志玲姐姐的內容說：「親愛的良平，這個地方裝滿了我爸媽的愛情，謝謝你，這麼溫暖的牽着我的手，回到這個地方共組家庭，我們相識8年，謝謝你，讓我相信愛情，讓我有勇氣，我願意和你去面對未來的每一個事情，所有順境逆境、好的跟不好的一起度過，老的時候，還能一起手牽着手，我相信愛無懼，我不怕任何驚濤駭浪，希望細水長流，我們很晚才再一起，我的餘生希望和你一起度過，我愛你。」最後少不免有婚禮之吻，主持人蔡康永更讓新人連親兩次，讓全場與親友們用手機一起拍個夠。

郎才女貌襯到絕。（視覺中國）

最後志玲姐姐的爸爸以台語跟AKIRA說：「一切拜託你！」不知道AKIRA會否聽得明這句台語意思，但這足以在旁的志玲姐姐感動落淚。

兩家人合照。（視覺中國）

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