《南海十三郎》取消重演有後續　疑似高志森短訊截圖瘋傳

原定2020年4月在西九戲曲中心重演的經典舞台劇《南海十三郎》，日前疑因台前幕後集體辭演而取消，事後有一張疑似是高志森的WhatsApp短訊截圖於網上瘋傳，指香港演藝人別自視過高。（資料圖片）

著名舞台劇《南海十三郎》，原定於2020年4月在西九戲曲中心重演，不過周六（16/11）突然有網民爆料指，因為台前幕後集體辭演而被迫令重演計劃觸礁，有劇場中人向記者確認消息屬實，惟沒有具體透露他們為何辭演。雖然高志森暫時未就此事回覆記者，但他透過WhatsApp短訊，傳來一則春天實驗劇團的通告，指演出將延後：「因香港政治環境及治安因素關係，本團決定2020年4月於西九戲曲中心的《南海十三郎》演出延後，特此通告，帶來不便，望大家理解。」

然而此事仍有後續。就在《南海十三郎》宣布取消重演後，一張疑似是高志森 ── 訊息的右上角出現英文名字KO CHI SUM ── 發出的WhatsApp短訊截圖在網上瘋傳。據傳媒報道指，這則短訊最早出現在「南海2016巡迴演員」的WhatsApp群組，短訊的內容既承認《南海十三郎》2020年重演計劃取消外，亦語帶諷刺的說：「所謂的『杯葛者』也就不用圍爐取暖了。」之後他更大口氣的說，有信心《南海》可以在中國內地公演，「我團絕對可以演一個沒有任何香港台前幕後參與南海十三郎，巡演全國！天大地大，中國市場很大！香港演藝人也就不要自視過高了！」