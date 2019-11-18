孖李君妍齊齊捱凍學潛水　吳紫韻：凍到我哋個嘴都變紫！

近年TVB唔少藝人相繼去學習潛水呢項運動，廣為人知有麥明詩同簡淑兒。今天（17日）藝人衛志豪孖住幾位新晉女神一齊去學潛水，包括有李君妍、吳紫韻、阮兒和謝芷倫。

成班靚女一齊學潛水。（Ig截圖）

依家步入秋冬，但依然仲有好多人唔怕凍出海潛水。吳紫韻接受《香港01》時候說：「啲水真係好凍，凍到我同君妍個嘴都變紫。今日都係我哋上完初級潛水班課程，考埋試成功，我覺得自己好叻。」

佢哋成功考咗初級潛水牌。（Ig截圖）

四女原來一直也想學習潛水，巧合的身邊有朋友教潛水，所以四女一直也在夾時間一起學習，原來是有目的，阿紫說：「其實我哋雖然學緊初級班，但其實我哋係有一個想法，就係一齊去拍一個潛水節目，我哋仲講過去考埋船牌咁就可以自己揸船啦。」

阿紫話自己都用咗好長時間學潛水。（Ig截圖）

至於習武了得的君妍，除咗IG會見到佢成日去做GYM去打拳，依家更為自己增添新技能去學潛水，君妍笑言：「早前拍攝完《3日2夜》識咗佢哋，咁大家講開就想學潛水。咁都希望可以多一個技能遲下用得著，將來用嚟拍節目又好或者去第二度去旅行都可以去睇下其他國家嘅海洋世界，因為我係雙魚座，所以將來都想睇多啲魚。但我其實好怕死，學嘅時候都好驚。」

君妍希望去馬爾代夫潛水。（Ig截圖）

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