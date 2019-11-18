Ming仔公關災難跌走10萬粉絲　急出「補鑊」行徑再觸礁？

被喻為初代YouTuber始祖的Ming仔近日在他身上發生嚴重公關災難，Facebook由高峯期37萬粉絲跌到27萬，損失了十萬粉絲。而他的YouTube頻道由48萬跌到41萬，可說跌幅相當大。

短短兩日粉絲人數跌咗十萬，下降數字還在持續中。

事緣是他在兩天前在Youtube開live公開討論由6月發生至今的修例風波，標題為：「和你傾政治 -- 我的角度」。而內容主要圍繞呼籲大家不要捐款到星火，這樣會助長更多暴力，並說現在警察和示威者雙方武力開始對等。

前兩日Ming仔開Live同大家傾政治。（網上截圖）

此言論說出後，大部份網民表示相當失望和憤怒，網上網民更發起要unsubscribe他，所以令到他粉絲人數急趺。其後一眾知名YouTuber亦在網上責罵他當然他事後幾小時也立即「補鑊」，立即在Facebook發文表示： 「直播嘅原意是要清楚交代我嘅睇法，偏偏講到一嚿嚿。 更正番： 1. 了解過「星火」的背景，我表示支持並將決定捐俾呢個基金。 2. 「警察份職業本身無問題，但佢哋做多咗。」呢句被部份人曲解咗。我話「做多咗」嘅意思，係指佢哋做多咗好多唔應該做嘅事：包括濫捕、實彈、電單車撞人、制服後暴打、Yellow object等等，並唔係講緊開OT 我係有責任講得清楚啲嘅，多謝網民提醒」

Ming仔當晚即刻「補鑊」。（網上截圖）

直到今天（18日）他的公關災難還沒結束，他在Facebook又再發布了一張照片，照片是他捐款到幫助被捕示威者的機構，照片顯示他捐了十萬零一元。這又再觸動到網民的情緒，表示他沒有家教，「你阿媽有冇教你幾時先係俾單數！」因為給單數通常也是用來給帛金。不過這張照片在網上已經刪除了，可是已經有網民截圖更散播在網上各個討論群組。有網民質疑這張照片是改圖來，並不是Ming仔本人，不知道這次Ming仔會否親自再解釋，又如何去拆解這困局？《香港01》特意致電給Ｍing仔回應粉絲人數下跌和疑似捐款事情，他說：「暫時唔回應住啦，唔好意思，ByeBye！」

有網民質疑右手邊是改圖，並唔係Ming仔本人。（網上截圖）

大約下午一時多，Ming仔終於「蒲頭」回應捐款的事情「今朝捐左張一蚊尾數嘅支票俾星火，實屬無心之失。之前我應承咗大家會捐出show錢五陪以上，但避免直接揭露合約上show價，我加多左一蚊上去。心情太亂，冇思考清楚，入左個唔老禮嘅數目。完全理解大家嘅憤怒，我為我嘅疏忽和連番處理失當再一次誠心同大家道歉，錢已再入一次，今次現金。不求原諒，只希望遲來的綿力可以幫到有需要嘅人。」不過網民的留言表示「唔收貨」

Ming仔終於「浦頭」啦。（網上截圖）

點擊睇Ming仔 facebook like走勢圖