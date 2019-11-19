【解決師．劇透】張頴康內鬼身份惹懷疑　王浩信終將發現？

TVB台慶劇《解決師》去到結局周，上回講到O Sir（王浩信飾）用加密訊息相約Jovy（唐詩詠飾），卻被S（陳志健飾）發現二人行蹤。原來O Sir借助Jovy作掩飾，實質與John（詹秉熙飾）聯手鏟除S……有公司主動接洽滔天，並提出優厚合作條件，其後頌如（陳敏之飾）發現幕後老闆是TY（唐文龍飾），認為他背着恩人另起爐灶，TY百口莫辯。奕鋒（彭皓鋒飾）欲離間O Sir、John師徒感情，揭開當年Chloe（張曦雯飾）之死真相，O Sir痛心疾首。奕鋒同時派殺手伏撃二人，並施放毒氣，O Sir、John性命危在旦夕，而解藥只有一份。

O Sir發現John一直呃住佢。（螢幕截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集（第27集）講到TY恩人黃永正（夏雨飾）親自約見頌如，頌如始知錯怪TY，向他賠罪，二人關係更進一步。蔣滔（羅樂林飾）生忌，Man Sir（張頴康飾）估計太子（李天翔飾）會前往拜祭，派人拘捕他。S埋伏墳場欲殺害Jovy，太子不顧安危撲出保護她，隱身一旁的Man Sir欲暗中射殺太子滅口但不果。太子終受傷被捕， Man Sir以其家人安全威脅他封口。Man Sir勢要控制黑白兩道，Ace（馮盈盈飾）欲勸無從。O Sir、高Sir（李國麟飾）暗對Man Sir起疑……