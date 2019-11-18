網民發起台慶日到電視城示威　TVB預早錄影取代直播？　

明日（19日）便是TVB 52歲生日大日子，多年來於這日舉行《萬千星輝賀台慶》大型綜藝節目，出動員台上台下以百計的藝員、同事，為的就是浩浩大大幫TVB生日造勢。不過，今年可能有所變動，根據消息，無綫於今日(18日)將會舉行名為綵排的錄影，隨時將明天的live show變成錄事節目，怕明天因社會動盪而發生變數！

大批演員盛裝錄影。(陳順禎攝)

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菊梓喬都好靚。（陳順禎攝）

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早前，無綫將往年沿用的《萬千星輝賀台慶》改名為目《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52 年》，已經令人相當驚訝，早前無綫主席陳國強發佈的賀詞中寫道：「在社會彌漫一片沉重氣氛之際，今年的台慶節目《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52 年》不單是標誌 TVB 52 歲生日，更重要是在這艱難的時期，為香港發放多一些正能量。」

直播變錄影？唔會啩。（資料圖片）

每年台慶夜，一眾無綫花旦都會盛裝出席，積極爭取曝光，開心自己開心人。（資料圖片）

點擊下圖觀看上年台慶女星：

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早前網上不停有人討論，在台慶當日到TVB位於將軍澳的電視城示威，鑑於現在的示威行動升級，愈來愈激烈，TVB為防發生意外，進行預先錄影絕不出奇。而記者到TVB電視城實地視察，的確有不少藝員為台慶進行彩排，而且今日的廠期也只有《伙計辦大事》開工，相信其他同事都去了進行台慶。而有藝員收到公司指示「妝，頭、衫要連戲」，所以不排除明天會是一半直播一半錄影。《香港01》記者為此事向TVB查詢，暫時未有回覆。

有晒通告。（網上圖片）

有網民揚言要封鎖台慶。(網上圖片)

已經進行緊錄影？

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另外還有一小段插曲，在昨天也有一場台慶彩排，藝人張振朗不幸被吊臂錄影機擊傷臂膊，要入院檢查。無綫助理總經理（非戲劇製作）余詠珊回覆其他傳媒時證實這件事，並指張振朗的環節不是錄影，而是直播。