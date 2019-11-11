【收視滯後報告】從節目巡禮分析　TVB要重執昔日光輝不能再呆等

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是10月28日至11月3日。《解決師》在上星期急跌下滑，令到《愛•回家之開心速遞》和《牛下女高音》成功爬頭，不過今個星期《解決師》再奪下冠軍寶座，但並不代表劇集有特別起色。

《解決師》能夠在今星期重返冠軍位置，其實跟自身的關係不大，事關25.3點跟上星期不大分別，主要是《愛•回家之開心速遞》和《牛下女高音》兩套劇集分別跌穿25點，分別錄得24.7和24.3點，對手的下滑令到《解決師》可以重振聲威，不過以一套台慶劇來說，只有25點左右的收視其實令人失望，當然另一套台慶劇《牛下女高音》亦同樣。

《解決師》再次登頂。（劇照）

至於其他節目的收視，其實跟平常變動不大，不過想跟大家講講11月3日星期日播放的《節目巡禮 2020》。這個節目是預告下年的節目內容，亦是向廣告商招手的節目，只有10.7點收視，當然星期日夜晚檔其實收視一直不高，但本來應該令人相當期待的節目預告，現在已變成可有可無，TVB應該重視這個問題，劇集和節目並不可以只依靠常規收視來維持，一套《金宵大廈》不足以令TVB再次打響，要令無綫電視再有輝煌，劇集、節目的誠意要拿出去，觀眾眼睛是雪亮的，不然只會敗掉無綫多年積落的光輝。

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