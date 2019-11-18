謝君豪開腔承認《南海十三郎》2020年重演告吹：押後是最適合做法

經典舞台劇《南海十三郎》原定2020年4月於西九戲曲中心重演，不過周六（16/11）突然有網民爆料指，因為台前幕後集體辭演而被迫令重演計劃觸礁，有劇場中人向記者確認消息屬實，惟沒有具體透露他們為何辭演。雖然高志森暫時未就此事回覆記者，但他透過WhatsApp短訊，傳來一則春天實驗劇團的通告，指演出將延後。

去到今天（18/11），高志森接受傳媒訪問時進一步透露細節，指原定於11月15日拍攝宣傳造型照，惟近日香港治安環境欠佳，經與謝君豪及投資方、贊助商商議之後，彼此覺得於時局惡劣下演出，對票房與工作人員安全都有影響，決定押後演出。

而擔正此劇、飾演主角江譽鏐，身兼導演的謝君豪，亦首度開腔，回應傳媒查詢，強調今次重演告吹並非取消，而是押後，「高先生和我商量過後，認為鑑於現時社會的情況，把演出押後是最適合的做法，所以我們現在先停一停，等情況穩定下來，我們再繼續籌備。」據知今次將會是謝君豪計劃最後一次飾演「南海十三郎」。

謝君豪首度開腔回應《南海十三郎》2020年重演觸礁一事，強調並非取消，「鑑於現時社會的情況，把演出押後是最適合做法。」並指有待局勢穩定後再繼續籌備。（資料圖片）

原定2020年4月在西九戲曲中心重演的經典舞台劇《南海十三郎》，日前疑因台前幕後集體辭演而取消，事後有一張疑似是高志森的WhatsApp短訊截圖於網上瘋傳，指香港演藝人別自視過高。（資料圖片）