蔡少芬於15日平安產子　張晉微博公布喜訊：歡迎張樂兒來到張家

蔡少芬（Ada）與張晉於6月拍片宣布意外懷上第三胎，今日（19日），張晉在微博發布喜訊，Ada平安誕下兒子。

他在文中寫到：「11月15日，母子平安，歡迎張樂兒來到張家，我們平安回家啦。」並附上全家福，由細女張信兒抱著BB，相中的Ada看上去精神十足，狀態不錯，還有一張BB握著手指的照片，一家五口幸福滿溢，非常溫馨。

溫馨的全家福。（微博@張晉max）

Ada同張晉結婚11年，先後誕下兩位女兒，如今更是兒女雙全。十幾年來，二人一直恩愛如初，不時在公開場合以及社交平台放閃，羨煞旁人。一班網友也紛紛送上祝福：「娘娘跟晉哥終於有兒子了」、「恭喜娘娘，恭喜晉哥，幸福的一家五口」、「兒女雙全祝福」等，表達自己的喜悅之情。

兒子改名張樂兒。（微博@張晉max）

順利誕下第三胎，Ada也非常感觸，她透露BB重8磅2安士，很健康，老公張晉亦有陪入產房剪臍帶，對她照顧有加。雖然已經有過兩次生B經驗，不過Ada坦言一開始都好驚：「又要重新學習湊BB，但一見到BB嘅時候就好感動同眼濕濕。好感恩又好興奮，多謝上天比左一個寶貴嘅產業我。」她續指到：「兩個家姐都已經大個女，所以好錫個細佬，樂兒嚟到呢個家庭會好幸福，有個好愛佢嘅爸爸媽媽同家姐。」

早前Ada在9月生日時宣布封肚，她直言其實6年前已經封了，今次的確是一個意外，工作方面亦不會減產，笑說「大家記得有工作就要搵我啦！」而張晉也回應表示非常開心，母子平安，兒子大隻又健康，還強調Ada會封肚，更打趣到：「再唔封我瘋。」