蔡少芬重演17歲選港姐泳裝問答環節　28年後答法有咩改變？

「蔡小姐呀，喺我身邊就係鄧光榮先生，我哋個個都叫佢做大哥嘅，咁而家大哥就話想搞多樣生意，想問你可唔可以提供畀佢啵。」這是1991年，蔡少芬（Ada）參選《香港小姐競選》時，在泳裝問答環節時被主持人鄭丹瑞問及的問題。當年Ada只得17歲，亦被視為當年的大熱門，雖然最終只屈居季軍（冠軍為郭藹明，亞軍為周嘉玲），但當時Ada的回答則被大讚大方得體有智慧，她當年是這樣回答的：「我覺得鄧光榮先生應該搞手提電話，因為個個都稱鄧光榮先生為大哥，咁鄧光榮賣大哥電話梗係適合啦。」

日前Ada接受「凱藝娛樂」的訪問，稱自己一定比當年更有智慧。（凱藝娛樂Facebook）

28年如一日

《香港小姐競選2019》才剛於過去的星期日（8/9）圓滿結束，實在勾起一眾師姐例如Ada不少回憶。日前Ada接受「凱藝娛樂」的訪問時亦被問對當年自己的回答有何評價，她即笑言：「嗱，當時嘅我只得17歲，我覺得我都好完美㗎喇，但如果你話而家鄧光榮先生喺我面前，我都係會說服佢要用大哥大嚟賣廣告㗎喇。其實佢一聲號召，就個個都會買啦，大哥唔賣大哥大電話，咁咪嘥咗？」估唔到Ada除了花容月貌與28年前無大差異之外，連想法都28年如一日！

重溫蔡少芬當年的泳裝問題環節：