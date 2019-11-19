Ming仔公關災難引「棄訂潮」　網民向《一個人去旅行》贊助商投訴

反修例引起的示威行動越來越激烈，除社會意見持兩極外，不少KOL、藝人都紛紛發聲表態。香港最初代的Youtuber Ming仔於11月16日在Facebook上以「和你傾政治 -- 我的角度」為名開Live，與網民分享自己對近日社會情況的見解。不過他的言論引起大量網民不滿，引發Dislike潮，Youtube訂閱人數逾49萬急跌至約40萬，直插9萬。

Ming仔的Youtube、Facebook以及Instagram 三個平台的追蹤者人數狂瀉，連帶贊助商都受到影響。（Youtube截圖）

其後Ming仔亦再出Post向解釋，指自己Live中的言論「講到一嚿嚿」，又反口表示會將近日工作所得捐款予「星火同盟」，可惜，在11月18日警隊圍攻理工大學當天，他貼出$100，001港幣的入數紙時，又再度「辣着火頭」。截至當天，Facebook訂閱數已跌至27萬、YouTube頻道只剩約41萬。

有網民因Ming仔的言論，而發起罷買Columbia以及Kiehl's行動。（Instagram截圖）

同日，也有網民貼出由Ming仔主持的TVB節目《一個人去旅行》的贊助商名稱，表明也要抵制這兩個贊助商。11月19日統計，Ming仔的Facebook人數尚有26萬、Youtube則有39.6萬個訂閱，而Instagram就還有14.6萬，下跌趨勢已漸放緩，Youtube平台的影片亦只剩下6個月前的影片，而IG最後更新日期則是10月29日。

Columbia香港Facebook網頁亦收到大量對Ming仔的投訴。（Facebook截圖）

今次Ming仔因言論而得罪大批支持者，相信都幾難收科...