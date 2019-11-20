【多圖】李若彤曬馬甲線分享健身成果　靠運動操出超結實肌肉

一向被譽為凍齡女神的李若彤，不止樣貌保養得宜，在維持身材方面也絕不鬆懈，多年來都保持住窈窕身形。她更經常透過微博與粉絲互動，大方分享近況。日前李若彤在微博Post了一張以運動Look上陣的相片，大曬馬甲線！

李若彤多年來都保養得宜，仙氣十足。（李若彤微博圖片）

李若彤日前在微博分享健身成果，小蠻腰同馬甲線十分搶鏡！（李若彤微博圖片）

相中李若彤以紅色運動Bra Top、黑色短褲上陣，再將頭髮紮成高馬尾，她寫道：「與大家分享健身成果，你們總說我太瘦了，其實我是結實。」相中所見她全身上下肌肉緊實，小蠻腰同馬甲線十分搶鏡！而另一張相中，一身運動Look的李若彤雖然只露出背面，但可見她手臂的肌肉線條、背肌、翹臀都非常突出，相當犀利。

背面睇都好Fit！（李若彤微博圖片）

其實李若彤曾透露自己保持身材的秘訣就是靠健身，保持一星期至少運動3天，從熱身到最後拉筋，每次兩小時。她除了不時在微博分享自己的健身成果之外，亦有在小紅書分享在家中就可以做到的超簡易腹肌訓練動作，教大家一邊睇電視都可以一邊運動！

李若彤不時在小紅書分享在家中就做到的操肌動作。（李若彤小紅書截圖）

點擊下圖睇詳細步驟：

點擊下圖睇李若彤更多靚相：