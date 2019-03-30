【多圖】李若彤激罕性感　教你保持身材唔使靠節食

雖然《神鵰俠侶》曾翻拍過好多次，但李若彤飾演嘅小龍女一直都係觀眾嘅最愛。（微博圖片）

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李若彤當年與古天樂合作拍攝《神雕俠侶》飾演「小龍女」，劇中一身白衣，不食人間煙火的氣質，完美的古裝扮相令她被評為「最美小龍女」。雖然「姑姑」的年齡多年來都是一個秘密，但她絕對是圈中數一數二的凍齡美魔女！經常透過微博和粉絲互動的李若彤，昨日（29日）在微博Post了一張自己做運動滿頭大汗的照片，更大方分享保持身材的秘訣：「不靠節食，靠健身。當年開始健身就是為了能吃更多，朱古力，蛋卷，蛋撻，曲奇餅，堅果....統統愛食。現在變成一種喜愛，習慣。沒有時間表，一星期七天也可能，但保持最少一星期三天。從熱身到最後拉筋，兩小時！」

李若彤大方分享Keep Fit心得，唔靠節食靠健身！（微博圖片）

李若彤難得性感，粉絲反應都好熱烈！（影片截圖）

李若彤多年來不止樣貌凍齡，身材一樣Fit到爆，甚少以性感造型亮相的她，日前更在微博分享了自己的工作花絮。身穿吊帶裙的李若彤，一改以往密實形象，大騷事業線，她還對着鏡頭擺出多個Pose，一舉手一投足都氣質滿瀉，令粉絲眼前一亮，紛紛留言大讚「姑姑」身材很好，女人味十足！

「姑姑」真係好有氣質！（影片截圖）