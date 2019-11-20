【台慶2019】歷年終極大獎點樣用？　邱晴獨得52萬：好似發緊夢！

每年TVB台慶（2019年改名為《珍惜香港發放娛樂 TVB 52 年》）都有一大堆藝人表演，有人會跳舞，也有人會唱歌助慶，而當中最令藝人們期待以及興奮的，莫過於是節目尾聲的全台藝員終極大抽獎環節，今年更由20歲的邱晴（Mandy）獲得總值港幣52萬的獎金獎品（30萬理財存款戶口）。

邱晴話好多人搵佢食飯。

2019年台慶終極大獎得獎者邱晴（Mandy）接受《香港01》訪問時說：「我首先會請Think Big同事收工一齊出去食，唔會喺Canteen食，會出去食囉，其實已經好多人打嚟叫我請食飯喇。去旅行都好呀，我同阿媽講中咗，初時話佢估我中幾千蚊，後尾話一萬，仲叫我畀佢，我話好呀。佢而家都未知我中咗52萬呀，哈哈。我問過上年黃庭鋒，佢建議我放落儲蓄戶口，我諗我都會，我而家都好似發緊夢。」

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余思霆（Stitch）是2017年抽獎得主，有信用卡簽帳30萬及10萬現金。（資料圖片）

如果邱晴未想到點用筆獎金的話，不妨參考一下2017年得到100萬獎金獎品、獎品的余思霆（Stitch）的用法。余思霆：「大部份都用完了！哈哈，信用卡的簽帳額應該還有剩，不過我已經很久沒用那張卡，我也忘了。獎金用了十幾萬來交了一年的房租，有些拿去付了保險，買了一家人回台灣和回紐約的機票，還有用了幾萬去了潛水，也買了兩三對波鞋。」

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李嘉則是2016年得主，有8000蚊現金，21萬上商銀行簽帳額，20萬儲蓄。（資料圖片）

2016年台慶大抽獎李嘉接受《香港01》訪問時，說：「8成獎金用嚟投資賺咗兩倍，買嘢旅行平時收入隨時都可以應付。而家時勢，我會存番啲錢傍身。」會不會添購一些新的練武武器？他回答：「我有自行研發一啲防衛用品。」是甚麼呢？李嘉則附上一張拳頭照，並說：「我改良咗拳頭勁力！」