TVB每年生日都會雲集一班藝員朋友舉辦《萬千星輝賀台慶》直播節目；今年，大台除了將節目名稱改為《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52年》，亦決定先於昨天（18/11）安排藝員們預先Full Dress進行總綵排及錄影一部份的表演環節。 出席的藝員悉心打扮已不是新鮮話題，但每每總有一兩個女星的造型特别出眾，當晚就以馮盈盈的真空入膊大露背晚裝，頓時成為焦點。

按圖觀看一班女星於總綵排的打扮：

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馮盈盈以真空入膊大露背晚裝出席《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52年》總綵排。(Vcg.com)

入膊大露背晚裝 一雪「情趣內衣」前恥

馮盈盈的身形一向纖瘦，故自然容易駕馭不同類型的晚裝。每次遇上大型節目，都必然看得出她用心打扮的誠意，希望帶出驚喜，而是次馮盈盈亦不負所託，一出場即能從人群中突圍而出，成功搶鏡。當天的馮盈盈一雪去年被指像穿情趣內衣的前恥，選擇了入膊晚裝，同樣如去年一樣以真空上陣、性感但卻帶一份輕熟的女性魅力。

正面一看，是普通，甚至是典型參與台慶的晚裝，帶有閃片的入膊剪裁配合米色Ruffles的下擺，正面還露出少部份的纖腰，穩陣之餘亦有一定的「睇頭」，不過一向作風大膽的馮盈盈又豈會如此平凡？當她轉過身來，竟來一個完完全全的大露背，除了露出美背，側身也能看到纖腰，而且更是單靠一條繩和頸部高領設計撐起晚裝，以防脫落，相當大膽。而且，值得一提的是，馮盈盈亦故意將身體塗上閃粉以及於妝容方面化上帶閃粉的眼影，配合晚裝上身的黑銀色顏色，令造型再次昇華。

要說馮盈盈的大膽打扮，又怎會只有是次的入膊大露背造型？而且，馮盈盈往往出席台慶節目，都總會作出性感打扮，你又記得嗎？

2018年《萬千星輝賀台慶》：紡紗設計卻被指像情趣內衣？

馮盈盈出席2018年《萬千星輝賀台慶》的打扮被指過份性感。(crystalfyy@Instagram)

相信大家都難以忘記去年馮盈盈大膽透視打扮，當時亦是馮盈盈最性感的一次造型。馮盈盈於當時選擇了以一向主打夢幻奢華格調的以色列婚紗品牌Galia Lahav出品作為戰衣，不過卻選擇了一條極性感、貼身的低胸透視裙，裙款以黑色薄紗作縫接位，而裙身亦只得花卉圖案珠片和寶石作點綴，故能將身體線條表露無遺。

即使馮盈盈在Instagram上分享確認選擇這條裙款後，已用上一個月時間做運動與節食，務求呈現更好的曲線，但由於晚裝全以紡紗設計，露出肌膚的部份太多，尤其當她走動時看起來亦較圓潤。另外，基於當時的馮盈盈為其中一名台慶主持，故亦有指她的打扮有失主持身份，你又同意嗎？

2017年《萬千星輝賀台慶》：密實帶小驚喜？

2017年《萬千星輝賀台慶》，馮盈盈卻以仙氣造型亮相。(Vcg.com)

馮盈盈為2016年度香港小姐冠軍，故出席2017年台慶時，還是個新人的身份；相比現在，她於服裝選擇上卻傾向保守穩陣為主。當年，她以一條佈滿金銅色珠片的圓領長袖晚裝亮相，即使款式亦是大露背，但正面的密實剪裁，加上在金銅色珠片與閃石點綴下，卻轉移視線，中和過份性感的形象。而裸色薄紗長裙擺隱約露出雙腿，帶來陣陣仙氣。