【台慶2019】黃翠如自爆曾飽覽洪永城全相：我睇過佢先鍾意蕭正楠

無綫（TVB）台慶今年雖然由直播改為錄影，但大會亦準備了各類豐富的節目播出，吸引更多觀眾捧場。而全晚最精彩的相信就是「真假遊戲」這個環節，黃翠如、蕭正楠（Edwin）、洪永城（Tony）、曹永廉不但笑料百出，更互相大爆秘密，最勁爆的就是翠如竟然即場自爆睇過Tony全相！

黃翠如、洪永城、蕭正楠及曹永廉挑戰「真假遊戲」，四位輪流講出一句真或假說話，由另外三人估真或假。

在節目《娛樂大家》的「Liza傾真假話題」環節中，嘉賓會分享他們的小故事，叫大家估下孰真孰假。而台慶就將這個環節搬入節目中，翠如、Edwin、Tony、阿廉四人輪流講出一句真或假說話，由另外三人估真或假。四位一向老友鬼鬼，自然毫不忌諱地大講特講！翠如就率先大爆睇過對方全相：「喺土耳其浴場，嗰陣時你完全冇着衫。」更指Tony的Size只有「手指尾咁短」！

翠如即場大爆睇過Tony全相，更指對方的Size只有「手指尾咁短」！（電視截圖）

Tony極力否認！（電視截圖）

不過Tony就極力否認，不相信翠如見過自己全裸：「你哋有冇尊重過我，公開討論我嘅器官。」但翠如再列出證據：「我睇過佢先鍾意佢（蕭正楠）！」身邊的Edwin即刻勁得戚，激到Tony說道：「你老婆淫賤不能移呀。」而真相就是，翠如確實見過Tony全相，場面相當搞笑！

竟然是真的！（電視截圖）

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