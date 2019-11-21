羅PD YouTube破百萬訂閱「找數」上月球？　直播哀求觀眾取消訂閱

韓國金牌綜藝節目導演羅䁐錫（暱稱：羅PD）製作多部大熱綜藝節目為大眾熟悉，例如《新西遊記》、《兩天一夜》、《尹食堂》和《一日三餐》等，還因經常誇下海口，因而鬧出不少笑話，例如早前羅PD曾揚言，若他的YouTube頻道訂閱破百萬，就會送《新西遊記》主持殷志源和李壽根上月球，雖然事後羅PD後悔莫及，拍片哀求網民不要再訂閱，不過昨日（19日）羅PD的YouTube頻道終於錄得百萬訂閱，不少網民「食花生」想知道羅PD如何履行承諾！

羅PD曾揚言，若他的YouTube頻道訂閱破百萬，就會送《新西遊記》主持殷志源和李壽根上月球，沒想到近日竟然「如願以償」。（IG/@iceland_baby）

羅PD之前曾拍片提到，送一人上月球要花費4千億韓元（約港幣27億），兩人合計即要花8千億韓元（約港幣54億），所以央求網民手下留情。昨日（20日）羅PD在YouTube進行緊急直播，除了「慶祝」訂閱破百萬，還苦着臉要求觀眾取消訂閱，又在該直播簡介寫上「愛我們的話就取消訂閱吧…」，令網友哭笑不得。截至今日（21日）中午12點半，羅PD的YouTube頻道訂閱人數已回落至99.8萬，不過若未來再次回升至100萬，未知羅PD是否仍需履行承諾，送殷志源和李壽根上月球？

昨日的直播中，羅PD大曬YouTube所贈的百萬訂閱獎狀「黃金按鈕」，又獲贈蛋糕，不過他卻愁眉不展，哀求觀眾取消訂閱。（YouTube截圖）

截至今日中午12點半，羅PD的YouTube頻道訂閱人數已回落至99.8萬，羅PD可以鬆一口氣。（YouTube截圖）

究竟最終殷志源和李壽根用不用上月球？（IG/@iceland_baby）

其實《去冰島的三餐》都係羅PD「車大炮」下嘅傑作