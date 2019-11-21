【多圖】迪麗熱巴新劇花絮照微博瘋傳　身形發福暴脹仙氣盡失

內地90後小花迪麗熱巴擁有精緻的五官、率直的性格，深受粉絲喜愛。身形高䠷的她每次出席活動都憑着得天獨厚的條件驚豔全場！最近她與黃景瑜密密拍攝新劇《愛情高級定製》，日前兩人在街頭拍劇的花絮照曝光，不少網友都發現迪麗熱巴似乎發福暴脹，仙氣盡失！

迪麗熱巴擁有新疆維吾爾族血統，五官精緻立體。

相中所見，以波浪長捲髮造型示人的迪麗熱巴，妝容厚重，望着遠方發呆。不過穿上大褸、戴着圍巾後，顯得她臉型臃腫，雖然長劉海遮住臉部兩側，但依然難掩她明顯圓潤了不少的面部，不少網友直指女神崩壞：「臉都胖變形了」、「臉崩了，下垂嚴重」、「打了針沒恢復好？」

迪麗熱巴與黃景瑜最近密密拍攝新劇《愛情高級定製》，兩人在街頭拍劇的花絮照曝光，不少網友都發現迪麗熱巴似乎發福暴脹，仙氣盡失！（微博@瓜鵝子bot）

女神疑似暴肥的照片在微博瘋傳，但也有粉絲出言力撐偶像，表示這兩張相是很久之前拍的：「一個月前的圖還有完沒完了」、「這叫腫？那我不得胖到天際」、「是髮型的問題吧」、「我也希望可以腫得這麼美」。

迪麗熱巴身形高䠷，每次出席活動都憑着得天獨厚的條件驚豔全場！

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其實迪麗熱巴之前就曾透露自己很愛吃東西，在節目中更展現出驚人食量，被粉絲暱稱為「胖迪」。但同時她對減肥亦有一套心得，除了.多喝水多吃水果之外，還會Keep住做運動，相信今次她只是當日剛好有點水腫，或是拍照角度、髮型的關係才會看起來圓潤了不少！

雖然迪麗熱巴食量驚人，但一樣可以Keep住一雙長腿！

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