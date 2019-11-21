金宇彬抗癌30個月後復出　將於今屆青龍電影獎亮相

韓國男星金宇彬於2017年5月診斷出罹患鼻咽癌，為治療病情，他宣布暫停所有演藝活動，令一班粉絲深感不捨與遺憾。事隔2年6個月，金宇彬正式復出，將於今日（21日）正式亮相幕前。

其所屬經紀公司SidusHQ發表聲明，表示金宇彬確認出席今日在韓國首爾仁川永宗島天堂城舉辦的第40屆青龍電影獎，為大會擔任頒獎嘉賓，並謝謝大家一直以來的打氣與支持。據悉，金宇彬會以此正式展開活動，現在就多個劇本討論回歸作。

金宇彬將於今晚亮相第40屆青龍電影獎。（SidusHQ）

金宇彬2008年以模特兒身份出道，憑藉霸氣的台風深受設計師喜愛，2011年出演首套劇集《白色聖誕節》，從而進軍演藝圈。2015年，他與新慜娥（又譯：申敏兒）因拍攝廣告而互生情愫開始交往。在2016年，金宇彬與秀智合作電視劇《任意依戀》，飾演人氣高企的韓流明星，因罹患腦幹腫瘤生命剩下三個月時間，歷經重重困難後，最終與秀智迎接人生結局。不料在這之後，金宇彬在2017年患上鼻咽癌，暫停事業專心抗癌，女友新慜娥也一直陪伴左右，共渡難關。經過兩年半的治療，金宇彬的身體逐漸康復，去年被發現與李鐘碩同遊夏威夷，其後又有網友影到與女友在澳洲跨年，今年5月還同趙寅成參加宗教活動，當時經紀公司也表示他「已完成癌症治療」，令大家放下心頭大石。

粉絲們得悉金宇彬復出的消息後，也難掩激動心情，「加油哥哥，等你很久了」、「能好好恢復真是太好了」、「我一頓爆哭，這就是涅槃重生啊！未來宇彬一定會發展得很好很好」等，非常興奮。