【多圖】李多熙接班人誕生　21歲張元珍勇奪韓國Super Model冠軍

韓國一年一度盛事「Super Model選拔大賽」人才輩出，有不少獲外界大讚身材姣好的韓星都是「Super Model選拔大賽」出身，例如韓藝瑟、金宣兒、Nana、李聖經、李多熙、崔汝真、秦基周等等，而今年「Super Model選拔大賽」於本月18日舉行，張元珍（音譯）成功從1,200人中脫穎而出，成為「Super Model選拔大賽」冠軍。

不少韓星曾參加「Super Model選拔大賽」，例如長腿女神李多熙於2002年參賽，繼而進軍演藝界。（視覺中國）

精選參加過「Super Model選拔大賽」之韓星

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今年21歲的張元珍是韓國梨花女子大學芭蕾舞系學生，身高達1.77米，被內地傳媒封為「九頭身美女」，連她也在Instagram名稱自詡「jang_is_tall」（「Jang」為張的英文拼音）。張元珍身材均稱，腰圍僅25吋，而且擁有一雙長腿，自然能輕易駕馭不同服裝。張元珍不時在Instagram分享生活照，與舞台上端莊大方的氣質不同，張元珍私下時常素顏示人，突顯其鄰家女孩氣質。

今年「Super Model選拔大賽」冠軍是22歲張元珍。（SBS）

張元珍是韓國梨花女子大學芭蕾舞系學生，身高達1.77米。（SBS）

回顧張元珍獲獎一刻

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雖然有觀眾質疑張元珍的外表欠缺個性，不像「師姐」韓藝瑟、李多熙等人擁有讓人一下子記住的臉孔，與「Super Model」仍有一定距離，不過比賽評判就認為，張元珍美貌與智慧並重，所以成為「Super Model選拔大賽」冠軍。不知道張元珍未來會否像「師姐」們一樣，在演藝界發光發亮？

張元珍私下時常淡妝示人，突顯其鄰家女孩氣質。（IG/@jang_is_tall）

比賽評判就認為張元珍美貌與智慧並重，因而奪得冠軍。（IG/@jang_is_tall）

張元珍IG靚相