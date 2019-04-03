【多圖】宋承憲英文老師引觀眾艷羨　名牌大學畢業兼獲微軟取錄

韓國Channel A去年推出戀愛推理節目《Heart Signal 2》，以8位素人同居尋找戀愛對象為題材，而節目主持人則在錄影廠，透過錄影片段判斷素人們的心儀對象。眾多素人中，現年28歲的吳英珠最受外界觸目，皆因吳英珠不只外表亮麗，而且是加州大學洛杉磯分校畢業，更曾在微軟（Microsoft）市場營銷人員，儘管當時吳英珠未能與心儀對象成為情侶，她的成就也讓不少女觀眾非常羨慕。

吳英珠去年參與《Heart Signal 2》而受到關注。（網上圖片）

吳英珠不只外表清秀具氣質，而且是加州大學洛杉磯分校畢業，曾在微軟（Microsoft）市場營銷人員，吳英珠更自爆曾擔任宋承憲的英文補習老師，證明她具一定程度英文能力。儘管當時吳英珠未能在《Heart Signal 2》與心儀對象成為情侶，她的成就也讓不少女觀眾非常羨慕。

雖然吳英珠未能與心儀對象走在一起，仍獲得不少觀眾支持。（網上圖片）

吳英珠2016年畢業於UCLA，並獲微軟錄取。（網上圖片）

吳英珠自爆以前曾擔任宋承憲英文補習老師老師，對方還非常關心吳英珠能否覓得如意郎君。（網上圖片）

不過，去年11月23日，吳英珠宣布辭職，她在Instagram說明辭職原因：「我今天決定辭職，我還能夠作更多嘗試的時候，希望能夠有機會更專注於自己以及自己的夢想，所以最後作出辭職的決定。」吳英珠不只開設YouTube頻道，分享旅遊日誌和生活逸事，又與《Heart Signal 2》主持著名音樂人尹鍾信創立的Mystic娛樂簽約，和女團Brown Eyed Girls、節目主持徐章煇、金永哲等人成為同事。韓國網民對吳英珠進軍娛樂圈的決定大惑不解，認為吳英珠的外貌不足以成為藝人，只是憑《Heart Signal 2》的人氣趁機入行賺快錢，也不清楚她憑她的實力，在演藝圈能以甚麼方向發展。內地網民又覺得她應繼續當事業型女性，當藝人相對而言欠缺特色。

吳英珠宣布辭職轉行，卻引起網民不滿。（網上截圖）

吳英珠正式進軍演藝圈，圖為去年參與首爾時裝周相片。 （Viu《K1頭條》提供）

目前，吳英珠已參與多個電視節目，包括主持網路綜藝節目《吳英珠的曼波魚保護所》，擔任《人生酒館》嘉賓，在《演藝家中介》用流利英文訪問Megan Fox和George Eads等，現時亦是電台節目《Frenzy Friends》主持。此外，吳英珠亦獲邀出席首爾時裝周，而去年12月創立YouTube頻道訂閱人數為6萬人，可見吳英珠的藝人之路算是有個好開始。

吳英珠聯同U-KISS前成員亞力山大擔任電台節目《Frenzy Friends》主持。（網上圖片）

吳英珠的YouTube頻道現時有6.8萬人訂閱。（網上圖片）

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