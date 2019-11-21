傳未婚夫紀曉波欠債64億　吳佩慈懷孕7個月照Post大肚相唔受影響

台灣女星吳佩慈先後為富商男友誕下兩子一女，現時懷有第4胎，但近日突然傳出紀曉波因經營不善，欠債近250億新台幣（約64億港元），連當初送給吳佩慈的豪宅都抵押了。雖然未婚夫被傳欠債，但吳佩慈的心情似乎未受影響，日前仍有在社交網站更新近況。

吳佩慈與富商男友紀曉波拍拖多年，先後誕下兩子一女，現時懷有第4胎。（微博@吳佩慈）

雖然吳佩慈已經是三子之母，但身形依然好Fit。（IG@pace_wu）

吳佩慈與紀曉波拍拖多年，雖然遲遲未有名分，但亦母憑子貴，紀曉波對她寵愛有加，送豪宅鑽飾從不手軟，相當大方。有傳吳佩慈身價高達232億新台幣（約59億港元），她亦不時在網上分享她的貴婦生活。不過有報道指因近年經濟環境差，客源流失，紀曉波在去年就損失130億新台幣（約33億港元），到今年7月，因為公司負債累累，連之前紀曉波送給吳佩慈的價值近3億港元的豪宅也被抵押給銀行。除了金錢方面損失慘重，有指連他們一家人的人身安全也面臨危險，紀曉波身邊更增加保鑣，而原本長期居住在香港四季酒店的一家人，亦已經低調迅速搬走。

雖然吳佩慈遲遲未有名分，但亦母憑子貴，過着貴婦生活。（IG@pace_wu）

以皇宮為藍圖的「博華皇宮」是紀曉波在塞班的賭場渡假村酒店的其中一個項目，金碧輝煌，連阿女都話靚過迪士尼。（官方圖片）

長居香港的吳佩慈亦有幫男友打理在塞班島的家族生意，早前開高價吸引了200多名台灣名師到塞班島建七星級酒店。然而沒過多久就毫無預警地辭退這些工人，因而令紀曉波欠債的傳聞愈傳愈烈。不過吳佩慈昨日（20日）就在小紅書Post出近照，懷孕7個月的她面對鏡頭甜笑，心情大靚，身形依然纖瘦，不少粉絲都大讚她Keep得好，完全看不出大肚，而吳佩慈也大方回覆留言：「穿黑的肚子比較不顯，其實滿大顆的。」似乎未有因為欠債傳聞而影響心情。

吳佩慈昨日（20日）在小紅書Post出近照，懷孕7個月的她面對鏡頭甜笑，心情大靚，身形依然纖瘦。（小紅書@吳佩慈）