【全民造星II】決賽勢變唱將之夜　MC、Hugo外仲有靚聲王晉身10強

ViuTV大型選秀真人騷《全民造星II》將於12月15日於將軍澳邵氏影城直播決賽，雖然目前正播出40強淘汰賽，不過《香港01》早前報道，《全民造星II》已經完成所有淘汰賽錄影，並選出10名參賽者晉身決賽，據悉《全民造星II》將會是唱將之戰，相信會為觀眾帶來聽覺享受。

《全民造星II》將於12月15日於將軍澳邵氏影城直播決賽。（資料圖片）

《全民造星》決賽，大部分參賽者專長是跳舞，只有Ian和Edan主打音樂才華，而論歌藝更是只有Ian獨當一面。（網上圖片）

回顧《全民造星》十強參賽者

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【全民造星II】總決賽12.15邵氏舉行 終極10強不會離開香港受訓

猶記得去年《全民造星》決賽，大部分參賽者專長是跳舞，只有Ian和Edan主打音樂才華，所以去年《全民造星》決賽更着重視覺娛樂，在音樂方面略顯不足。《香港01》早前報道，今年《全民造星II》「唱家班」表現突出，MC、Hugo、JJ等均順利進入十強，而有消息指出，C組的唱得之人Mike亦已獲得十強資格，所以當晚可算是唱將對決，回顧《全民造星II》一眾唱將出色表現，各位觀眾必定耳朵懷孕。

今年《全民造星II》「唱家班」表現突出，據悉人氣甚高的MC已殺入決賽。（資料圖片）

Mike和Hugo在比賽初期已獲讚唱功了得，據消息人士指，兩人均已經躋身十強。（資料圖片）

究竟傳聞中入十強嘅有邊啲參賽者？