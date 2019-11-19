【全民造星II】Jerry繼文贏小組賽都要被out　網民不值︰好唔公平

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》的賽制和公平性不時受爭議，但仍然不乏捧場客。周一（18日）播出的一集就繼續出現有討論性的內容。事關比賽播放到50進40強的一集，在5個回合輸得最多的A組需要淘汰8人，不過就出現了小組比賽勝出的參賽者，卻被揀中要離去的不公結果。

火火要在隊中淘汰8人，剩下10人繼續比賽。（電視截圖）

小組比賽對決中的5個回合輸了3個回合﹑由火火帶領的A組，在復活賽依然未能翻身，最後需要在18名隊員中，淘汰8人。但A1-A4組中，唯一勝出的A1組卻foul走了Jerry和繼人，令該組參賽者感不忿，有些觀眾也覺得不明白。而A1的幾個表演《洋蔥》﹑《放工未》和《隨意門》都盡顯他們的創意同舞藝，大受觀眾歡迎。節目中，要離開的Jerry和繼文被問到「你覺得點解火火唔揀你哋？」Jerry帶點侮氣地說︰「唔唱得囉，淨係識跳舞囉，淨係識sell橋囉，唔靚仔囉，冇星味囉，做唔到偶像囉。」「輸咗嘅可以拉票，拉自己入唔入返嚟，但係我哋呢啲畀人foul，拉都冇得拉。」然後更冷笑講了一句有骨的「有feel啊呢個比賽真係！你玩埋我嗰份啦！我出去返工啦！」看來非常不滿是次安排。

Jerry話︰「你玩埋我嗰份啦！」（電視截圖）

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其他A組隊友如Angus都坦然自己的留下其實犧牲了其他兄弟，偏偏自己一組是落敗的，可以留低感覺也不好受，A1組留下來的Rain P也說︰「唔知可以用咩心情去面對。」另一個要走的參賽者繼文表示自己好想從dancer轉型所以下定決心參加比賽，「但係賽制嘅問題啦，而家個感覺就係，我喺街邊行過，冇啦啦一條雷劈落嚟囉，咁多人唔劈，點解要劈我呢？我冇做錯過嘢。」Jerry續說︰「我覺得咁努力好似冇乜用，好似做free rider好啲，free rider著數啲。」也有網民為他們感不值，留言︰「繼文，jerry竟然被out，超唔抵，龍門任你擺」﹑「係囉係囉，對佢地（哋）好唔公平。明明佢地（哋）一直贏，但就要走2個」。

有網民表示不想Jerry和繼文被out！（Facebook截圖@ViuTV）

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對於這個局面，原來在決定淘汰人選的時候，火火導師已經預料到，他說︰「我呢組係唯一今日贏嘅，點解要冇咗一半人，我哋需唔需要兼顧公平﹑公正先？」但節目監製花姐回應就解答了以上所有，她指︰「我淨係諗緊，跟住落嚟，當要造星，佢哋係單頭嘅時候，究竟繼文同Jerry單唔單到頭呢？」火火也直說︰「單唔到啊。」其實這個問題在上一回合Eric Kwok的C組也有出現，C3組是唯一一組沒有輸的小組，2circle卻被foul走，跟今次發生的相似。似乎這集曝露了賽制的問題，但也再令評判或觀眾們反思，究竟應該是用表演好看與否，還是以選一個星來做晉級的準則。

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