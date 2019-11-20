【全民造星II】參賽者頻唱K-pop 應戰　EXO作品最受歡迎

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》18日選出40強參賽者，競爭也隨之變得激烈。猶記得去年《全民造星》中，監製花姐（黃慧君）對韓風嗤之以鼻，不過今年《全民造星II》有不少參賽者挑選改編自K-pop的歌曲、K-pop歌曲的普通話和英文版本，或是在韓國出道歌手有份參與的作品，看來《全民造星II》仍然吹着一股韓風。

《全民造星II》18日選出40強參賽者，競爭也漸趨激烈。（資料圖片）

《香港01》記者粗略統計《全民造星II》參賽者選曲，發現K-pop歌曲出現次數達7次，若連K-pop歌手有份參與的作品，或是在韓國出道歌手的歌曲也統計在內，出現次數更高達13次，當中以EXO作品最受參賽者歡迎，被參賽者翻唱三次，至於GOT7香港成員王嘉爾去年在《夢想的聲音3》翻唱馬天宇的作品《該死的溫柔》，先後有兩名參賽者翻唱。

眾多K-pop組合中，EXO的歌曲最受《全民造星II》參賽者歡迎。（視覺中國）

GOT7香港成員王嘉爾去年在《夢想的聲音3》翻唱馬天宇的作品《該死的溫柔》，亦先後有兩名參賽者翻唱。（資料圖片）

盤點《全民造星2》參賽者唱過邊啲K-pop歌曲

+ 22 + 21 + 20

《全民造星II》監製花姐接受《香港01》記者訪問，坦言K-pop出現頻率頗高，但也是無可奈何的結果：「我哋都有提議過不如揀啲本地創作，但我駁唔到佢哋，因為真係好少選擇呀嘛，你數得出有幾多快歌啦，同埋大家都廿零歲，郭富城、杜德偉可能都唔識嘅，所以真係好難揀囉！」花姐又補充，節目組不建議選擇K-pop比賽，不過為免限制參賽者表現，花姐不會ban歌，只會審視歌單會否太「韓」。

花姐指出參賽者之所以傾向選擇K-pop，全因近年太少廣東快歌。（資料圖片）

不過，有參賽者即使不是表演唱跳，仍不會選擇廣東歌表演，例如人氣甚高，被稱為唱將組的B4組連續三場自選項目均沒有表演廣東歌，花姐認為是反映時下年輕人的聽歌取向：「點解我哋冇香港偶像呢？大家都係prefer（傾向）聽英文、韓文、普通話歌，我個仔嘅Playlist係完全冇廣東歌呢樣嘢，佢都係啱啱先識陳柏宇咋，佢知陳柏宇個人，但冇聽佢嘅歌，完全連許志安係邊個都唔知。我成日都話個樂壇係咁，我冇得逼佢哋，所以我成日話我哋啲大人應該為個樂壇做啲嘢，而唔係怪佢哋唔唱廣東歌。」

有參賽者即使不是表演唱跳，仍選擇廣東歌以外歌曲表演，花姐認為是反映年輕人聽歌口味，圖為人氣甚高，被稱為唱將組的B4組。（《全民造星II》畫面）

B4組有邊5位參賽者？

+ 6 + 5 + 4

問到會否希望透過《全民造星II》吸引更多年輕人聽廣東歌，花姐表示：「我一個人係做唔到，我希望大家一齊做先做到。」她又指出參賽者反映廣東歌變化太少，大多為情歌或流行歌，難以令人留意廣東歌，所以她建議香港樂壇製作不同種類歌曲，自然令年輕人投入廣東歌懷抱。

花姐以兒子的歌單比喻現時年輕人的聽歌取向：「我個仔嘅Playlist係完全冇廣東歌呢樣嘢，佢都係啱啱先識陳柏宇咋，佢知陳柏宇個人，但冇聽佢嘅歌，完全連許志安係邊個都唔知。」（資料圖片）