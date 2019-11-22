Bella Hadid出道5年被質疑冇實力　飽受情緒困擾：我每天早上都哭

提到時下美國時尚圈最紅的新生代超模，一定少不了Gigi Hadid同Bella Hadid這對姊妹花。兩人不但人氣強勁，去年更分別位列福布斯年度最高收入模特兒排行榜第7和第8名。Bella由出道至今看起來一帆風順，但原來風光背後亦有不少辛酸。早前她在Vogue Fashion Festival的訪問中，就談及自己的模特兒生涯，更坦言過去五年一直飽受情緒困擾，每日以淚洗面。

Bella Hadid同家姐Gigi Hadid是美國時尚圈最紅的新生代超模，人氣強勁。（IG@bellahadid）

Bella與家姐Gigi出身優渥家庭，爸爸是從事地產開發的富商Mohamed Hadid，兩姊妹可以說是含着金鎖匙出世。與兩歲就開始接拍廣告的Gigi不同，Bella在2014年簽約模特兒公司時，家姐已經是知名度甚高的超模。Bella一出道就被貼上「Gigi妹妹」的標籤，因為矮家姐一截及不夠纖瘦飽受批評，認為她與標準模特兒身形相距甚遠，更被指是「網紅超模」，完全沒有實力。

Bella多次登上國際內衣品牌Victoria's Secret時裝騷的舞台。（IG@bellahadid）

Bella初出道就已經同各大國際知名品牌合作，惹來外界質疑她憑什麼？連她自己也常常懷疑自己。Bella在訪問中透露自己長年受困擾：「有一段時間我不想談論它，過去幾年我經歷了很多身心健康的問題。我十分愧疚自己能過上如此美好的生活，擁有這些機會，我卻依然感到沮喪，這毫無道理。」

Bella備受國際知名品牌寵愛，更頻頻出席大型頒獎禮。（IG@bellahadid）

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現年23歲的Bella憑着冷豔的外表及獨特的氣質，成為炙手可熱的超模，在IG坐擁超過2600萬粉絲，但她亦曾陷入低潮：「我每天早上都哭，午休時也哭，睡覺前也哭。我18歲那年有長達4個月每天工作14小時，我的情緒處於極度不穩定的狀態。我只是想喘口氣，但陷入了這樣低潮的漩渦。」

Bella笑得咁開心，原來背後都有不少辛酸。（IG@bellahadid）

Bella近年進步神速，獲不少網友大讚她狀態大勇。（IG@bellahadid）

不過Bella已經逐漸走過低潮，除了積極健身、練拳擊操出完美身形之外，在前輩Naomi Campbell的指導下，台步亦由原本的「大媽行街市」變成氣勢十足，表現突飛猛進，甚至獲網友大讚已經超越Gigi。早前有倫敦整容醫生根據女性黃金比例的標準值，指出Bella的完美五官比例達到94.35%，成為全球最美麗女性！

早前有倫敦整容醫生根據女性黃金比例的標準值，指出Bella的完美五官比例達到94.35%，成為全球最美麗女性！（IG@drjuliandesilva）

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