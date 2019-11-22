Victoria's Secret內衣騷正式取消　回顧15位維密天使巔峰時刻

作為全球最知名內衣品牌之一的Victoria’s Secret，自1995年開始舉辦一年一度的時尚界盛事《Victoria's Secret Fashion Show》（維密騷），一眾維密天使穿上性感內衣在台上展現完美身材，成為大家心目中的女神。不過品牌母公司L Brands證實，由於近年來收視率下降和外界對該活動的強烈反對，今年維密騷確認取消。以下為大家盤點15位最正維密天使，擁有魔鬼身材的Gisele Bündchen竟然只排第三？

Gisele Bündchen擁有天使面孔、魔鬼身材，是巴西超模代表之一。（IG@gisele）

其實早在今年5月就傳出維密騷可能會取消的消息，維密騷在2001年首次於ABC電視台播出，創造了1240萬人收看的紀錄，其後一直都在CBS播出，直到去年才轉由ABC播出，但收視卻創歷史新低，僅有330萬人觀看。由2013年開始到2018年，維密騷的收視連續6年持續下跌，去年更創歷史新低，僅有330萬人觀看。近年品牌的營銷狀況亦令人擔憂，多間門市相繼結業，所以外界猜測，維密騷的取消可能與其收視下跌有關。

《Victoria's Secret Fashion Show》（維密騷）正式取消。（Getty Images）

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維密騷的取消見證了一個時代審美觀的終結，但過往有不少為品牌行騷的超模，都在舞台上留下經典難忘的場面。一起點撃下圖回顧一下15位樣貌標緻，身材火辣的最靚維密天使，她們亦因為品牌加持，創下模特兒生涯巔峰！