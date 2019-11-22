【解決師．劇透】王浩信張頴康終極對決　Man Sir最後改邪歸正？

TVB台慶劇《解決師》終於來到大結局，上回劇情講到Man Sir（張頴康飾）得知Ace（馮盈盈飾）懷有身孕後，更有動力實踐計劃。Ace眼見Man Sir泥足深陷卻屢勸無效，於是暗中偷走藏有Man Sir罪證的隨身電話，欲交給Jovy（唐詩詠飾），但最後心軟卻步。可惜Man Sir誤會電話已落入Jovy手中，喬奕鋒（彭皓鋒飾）隨即派人展開追殺。Jovy中槍後跌落海，頌如（陳敏之飾）、蔣太（苗可秀飾）傷心欲絕……

Jovy（唐詩詠飾）被喬奕鋒派出殺手槍殺！（YouTube影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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大結局將會講到Ace自責連累Jovy，但Man Sir仍滿口歪理企圖說服Ace。O Sir與Man Sir聯手對付喬奕鋒，喬奕鋒欲潛逃，Man Sir在碼頭有所行動，O Sir早已暗中監視……為了奪回罪證，Man Sir、O Sir掀起最後對決，O Sir更驚悉一個重大秘密！

O Sir同Man Sir終極決戰！（YouTube影片截圖）

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一個月後，改過自新的Man Sir與Ace盼望將來，誰知喬奕鋒的手下突然現身，槍頭直指Man Sir……O Sir醒來，向Linda（胡琳飾）打探Jovy下落。而唐詩詠曾在接受訪問時透露今次是Sad Ending：「我同王浩信拍過嘅劇都冇試過有Happy ending，但今次會唔會呢？我只可以講一定唔會係Happy。」看來又是悲劇收場！