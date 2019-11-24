被爆出與網紅米砂有性關係　孫安佐發影片反擊遭網友狠批：屁孩！

孫安佐被爆出與米砂發生關係後，女方懷孕最後選擇墮胎，沈默許久一直未回應的孫安佐，22日Po出一則影片回應，不料卻反而引發網友痛批他，不該拿女生的病來攻擊，直呼他還是個屁孩。

孫安佐在影片中表示「我相信應該沒有女生會想以墮胎來炒作，至少對大多數的人來說」、並對米砂喊話「應該不會有人想知道妳跟多少人做過、為誰墮胎」。意指這事本身就不是值得拿出來說的一件事。接著他又提到從米砂的影片中知悉她生病了，甚至會有幻覺，「妳承認有憂鬱症，無法控制自己所說出的話」，還建議她趕快找相關方面的專業醫生治療。不過從頭到尾他未正面回應，是否有與米砂發生關係，還是米砂是否有為他墮胎。

網友看了孫安佐的影片忍不住怒了，紛紛留言痛批「講憂鬱症有病這種話我聽了就不爽！不管你到底有沒有跟她發生什麼事，你把憂鬱症的人比喻成就是沒吃藥所以才很有事、幻聽？不懂憂鬱症不要亂下評論好嗎？」、「你擺什麼高姿態，整段都不敢承擔有沒有打炮，有沒有帶套，知不知道女生懷孕了。 不知道你在X什麼。看完整個影片，更加討厭你。」、「我很認真的看完了，也很認真的覺得你還是當年那個屁孩...」、「這個影片充滿了對於女性和憂鬱症的惡意與歧視。」

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