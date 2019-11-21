誰是當今最強網紅？　研究指梅根王妃與Kylie Jenner實力不相伯仲

網紅文化仍在全球各地熱燒中，連明星、名人也都會被評估是否真有網路影響力。卡戴珊家族的孻妹Kylie Jenner，年紀輕輕已成立自家化妝品品牌並賺到盤滿缽滿，成了世界上最富有的女孩，其網路影響力也相當驚人。廠商都願意豪擲超過百萬美元找她業配，還必須看她是否點頭答應。連英國皇室兩位王子之妻，也會有研究機構研究她們各自的網路聲量與影響力究竟誰高一籌。

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根據倫敦某影像研究機構針對「名利場」、「ELLE」、「VOGUE」等時尚雜誌的英國版社群帳號對於皇室成員的報導，發現梅根馬克爾（Meghan Markle）總共被刊登了281張照片、得到380萬個Like，凱特（Kate Middleton）則是161張照片、179萬個like，梅根穩佔上風。

該機構認為梅根自從嫁入英國皇室後，一年多之內又生了兒子亞契（Archie），一路話題不斷，自然比生活平靜的凱特更容易變成外界關注重心，這結果其實並不意外。雖然兩人都還不到Kylie Jenner的程度，卻也算是相當具有實力的網絡話題紅星，而只因她們是英國皇室成員，沒辦法像其他網紅靠人氣帶來大量收入。

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在美國有巨大網路影響力的名人，不只「一則業配貼文190萬美元」的Kylie Jenner，樂壇代表就有天后Taylor Swift。近日Taylor Swift是非纏身，由於她與前東家Big Machine的唱片糾紛，舊歌版權被賣給死敵Scooter，令她日後演出自己過往的作品時須付版權費，面臨在全美音樂大獎上不能演唱舊歌的窘境。由於Taylor Swift向來對風向有重大影響，粉絲們無不心疼偶像，炮轟Scooter，連Scooter旗下的Justin Bieber想聲援自己的經理人，都遭到Taylor Swift網軍的無情修理，嘲笑Justin Bieber欠實力，在樂壇只有一堆虛名還來湊熱鬧，應該趕快在藝能界消失，Scooter也表示網軍們甚至對自己員工的生命發出威脅，根本失控。

專門報導明星與名人八卦的TMZ最新報導中指出，Big Machine表示從來無權阻止Taylor Swift在全美音樂獎表演中獻唱舊歌組曲，他們也從沒有嘗試過這樣做，而Taylor Swift和她的經紀人都知道這一點。這報導等於是反指Taylor Swift方面故意先發動攻擊，Scooter和Big Machine不一定都是「邪惡」的一方。

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