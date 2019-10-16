【Sulli雪莉逝世】具荷拉流淚向雪莉道別：我會連你的份一併努力

韓國前女團f(x)成員雪莉（Sulli；本名崔真理）昨日（14日）下午被發現在寓所內倒斃，終年25歲。她的好友具荷拉（Hara）今日（15日）在Instagram開直播，不斷流淚對雪莉說出最後的說話。

韓國前女團f(x)成員雪莉（Sulli；本名崔真理）昨日（14日）下午被發現在寓所內倒斃，終年25歲。（視覺中國）

具荷拉在片段中雙眼紅腫，一邊流眼淚一邊雙手合十道歉：「因為姐姐現在在日本，所以無法去找你，對不起。只能這樣對你打招呼，對不起。」她更講到一度哽咽：「希望你那個地方（天堂）好好過，做你想做的事情吧， 姐姐會連你的份一併努力的。」

具荷拉（Hara）今日（15日）在Instagram開直播，不斷流淚對雪莉說出最後的說話。（具荷拉Instagram：@koohara__）

一邊流眼淚一邊雙手合十道歉。（具荷拉Instagram：@koohara__）

具荷拉昨晚在Instagram分享與數張與雪莉的合照，今日再開live哭着與雪莉道別說再見，臨近崩潰的狀態令粉絲們相當擔心。她用顫抖的聲音說自己沒事：「真的是很親密的姐姐妹妹關係，很希望能這樣與雪莉好好道別。」最後她說道：「對不起，別擔心我，雪莉再見。」

具荷拉和雪莉是好朋友。（IG/@koohara__）