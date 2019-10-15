【Sulli雪莉逝世】具荷拉發舊照悼念　金烔完籲正視藝人精神問題

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉昨日（14/10）被發現倒斃於京畿道城南市寓所，終年25歲，韓國演藝圈陷入一片哀傷之中，與雪莉同屬SM娛樂的Super Junior、少女時代的太妍、SuperM，還有Day6、金裕貞、Brown Eyed Girls等藝人均取消或推遲原定的宣傳活動，而具荷拉、前AOA成員珉娥、洪錫天、孔曉振（又譯：孔孝真）、神話成員金烔完等亦有就雪莉離世一事發言。

雪莉（Sulli）昨日（14日）被發現倒斃於京畿道城南市寓所，終年25歲。（視覺中國）

與雪莉交情甚深的具荷拉在Instagram兩度發文，分享和雪莉過往合照，並稱「在那個世界，真理（雪莉本名）想做就做吧」、「眼淚流個不停，到現在還不敢相信，無數張美麗照片中的真理啊…真理啊…」今年具荷拉曾因自殺不遂入院，所以網民擔任具荷拉的情緒問題。具荷拉其後已將其中一篇帖文刪除。

與雪莉交情甚深的具荷拉在Instagram兩度發文，分享和雪莉過往合照懷緬故人。（IG/@koohara_）

具荷拉與雪莉友情照

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另外，與雪莉合作主持節目《惡評之夜》的洪錫天亦發布與拍檔的合照，慨嘆雪莉突然離世：「這是和最後一張合照啊，明明說好要一起走下去，卻對醜哥哥不辭而別，抱歉又抱歉，在那裡別再痛苦了，盡情做想做的事吧，好好記住你美麗的模樣，真是悲傷的晚上。」前AOA成員珉娥亦在Instagram懷念好友：「真理啊，不要生病，不要受苦，要幸福啊。」

與雪莉合作主持節目《惡評之夜》的洪錫天亦發布拍檔的合照，慨嘆雪莉突然離世：「這是和最後一張合照啊，明明說好要一起走下去，卻對醜哥哥不辭而別，抱歉又抱歉，在那裡別再痛苦了，盡情做想做的事吧，好好記住你美麗的模樣，真是悲傷的晚上。」（IG/@tonyhong1004）

前AOA成員珉娥：「真理啊，不要生病，不要受苦，要幸福啊。」（IG/@kvwowv）

至於孔曉振和金烔完沒有直接言及雪莉離世一事，不過言語間似乎意有所指。孔曉振昨晚上載雀鳥在藍天飛翔的畫面，並稱「不要當壞人了，做好人吧，所有人都」而SM娛樂出身的金烔完則坦言：「無數大人希望孩子們吃不好睡不好的情況下，也表現出健康燦爛的笑容，能夠性感但不性交，能夠硬朗但不打架。後輩們都為了金錢和名譽帶來的甜蜜，到底要背負多少心病工作。」金烔完又指出，以精神藥物治療心理病帶來不少副作用和後遺症，但藝人為了快速解決問題而服藥，所以有關問題不能忽視。

孔曉振：「不要當壞人了，做好人吧，所有人都」（IG/@rovvxhyo）

金烔完慨嘆藝人在生活條件不足下，仍要落力迎合觀眾，因而患上心理病，但為了快速治病而服用副作用和後遺症甚多的精神藥物，他認為有關問題不能不正視。（IG/@danedwkim11）

另外，SM娛樂透過傳媒表示，雪莉的喪事將會按家人意願，會以非公開方式進行，希望當地傳媒不要到場採訪，讓家屬在不被打擾的情況下，安靜送雪莉最後一程，而雪莉的家人又會另設弔唁場所供粉絲致意。

SM娛樂透過Twitter公布，雪莉家人會另設弔唁場所供粉絲致意。（Twitter/@SMTOWNGLOBAL）

回顧雪莉一生