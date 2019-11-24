【多功能老婆】TVB今年最高規格劇集　三大必睇位你一定要知！　

今年最後一部台慶劇《多功能老婆》終於在星期一（25日）上映，作為壓軸登場的身份，TVB明顯對它期望甚高，可以說是最高規格劇集，而且有傳頒獎禮更為它押後至一月才舉行，目的就是為了《多功能老婆》能盡攬獎項。

作為皇牌劇集，當然有它一定的叫座力，以下將會為大家分析劇中三大吸引點，希望觀眾對此劇有多一分了解。

《多功能老婆》終於播！（劇照）

這是楊千嬅事隔十年再重返TVB拍劇，而今次回歸更重遇兩位舊拍檔—黃浩然和許紹雄，相信香港觀眾對這三人組合不會陌生，事關17年前一套電影《新紮師妹》裡他們三人笑料百出，雖然今次許紹雄只是客串演出，但都令觀眾相當期待他們三人究竟會否同場，又會有甚麼火花。

三人再次合作，唔知戲份多唔多呢？（IG@楊千嬅）

這部是現代女性的勵志寫實愛情劇，也是一部笑片，在這個香港社會比較動盪時刻，正所謂「食飽先有氣力」，若果有一部劇集能令觀眾茶餘飯後可以輕鬆笑一笑，無疑是一件好事。

周柏豪可能都幾有喜感。（劇照）

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劇中有不少金牌綠葉登場，但有兩位一定要特別留意，就是黃錦燊（貓屎）和譚倩紅，兩人都是闊別TVB多年，今次應總監製陳寶華邀請再次拍劇，大家一定要落足眼力！

黃錦燊（貓屎）曾經係藥劑師和大律師。（劇照）