【任噏亂評】《解決師》結局挽回分數　可惜整劇令人驚喜只有綠葉

今年第二套台慶劇《解決師》終於在昨天播映完畢，一如早前所講，劇集收視不算太高，只屬中等水平，側面引證其實《解決師》不是怎麼驚艷，只是TVB的普通劇集水平。雖然如此，依然有些元素令到劇集變得比較不一樣，除了一些演員的特別發揮，還有最終結局不是開開心心BBQ。

《解決師》30集劇情下來，都是一貫的警匪套路，只不過多了「解決師」這個身份的角色，也就是主角光環的角色，然後就是一連串的計謀、黑警作祟、打來打去，劇情未見得能為觀眾帶來多大的驚喜，而「解決師」多次運用的科技有時會令人不禁譏笑，因為兒戲程度直迫卡通片。

兩秒唔使就裝咗個竊聽App，我都唔知講乜好。（螢幕截圖）

即睇膠位，包你睇圖都笑出聲：

+ 7 + 6 + 5

最最最令人驚喜的劇集，是TVB在最終的大結局裡，竟然不是用傳統的TVB BBQ式大團圓開心套路，而是劇中女主角被無情地死亡，「解決師」再神通廣大也救不了自己心愛的女人，這個做法的確比較意想不到。要知道，TVB以往也不是沒有用sad ending，但觀眾似乎不太能接受，包括《踩過界》中的李佳芯，《棟篤神探》的黃子華更要重拍一個開心結局，今次TVB也確實夠勇氣，但相信今次沒有太多人會反對，因為劇集的討論性本身就沒有上述兩套大。

呢個sad ending我又覺得幾好喎。（螢幕截圖）

除了最終的結局，劇集沒驚喜，但演員卻不然。飾演太子的李天翔靠《解決師》完美翻身，精湛的演技配合劇中可以說是最多發揮的角色，一舉令觀眾對他留下極深刻的印象，可惜今年已離巢的他短暫時間也不會再與觀眾見面，不知道TVB可有後悔當初不落力挽留的決定？還有飾演他手下小鳳的黃嘉樂，一種似有還無的愛慕，竟然令觀眾封他與李天翔是劇中最為合襯的cp，失驚無神令黃嘉樂的人氣急升，相信他自己也想像不到。

呢對cp組合真係幾好睇。（劇照）

有人歡喜有人愁，不是劇中每位演員也會獲得觀眾讚賞，當然大部份是中規中舉的發揮，例如兩大主角和一大堆綠葉，但亦有人被詬病其演技，馮盈盈是其中一人。在劇集做到一半的時候，已經點評過今次的角色完全不適合馮盈盈這種大鳴大放性格的烈女，要她扮含蓄，絕不是容易的事，而且讀對白的情況在《解決師》中相當嚴重，和對手張穎康也是沒有太大花火，兩人的對手戲讓人感覺是兩人互讀對白，反而張穎康在其他戲份展現魔性的時候卻彷如兩人。或者是默契不夠，或者是角色選角不好，馮盈盈作為超班新人，在《果欄中的江湖大嫂》發揮相當好，今次陰溝裡翻船，看來日後除了好好訓練演技，還要好好挑選角色。

佢兩個今次就爭啲。（螢幕截圖）

即睇大結局當晚兩人嘅一場對手戲，唔係睜大對眼就係有表情：

+ 8 + 7 + 6

今次《解決師》雖然是台慶劇，但除了集數比普通劇長，就沒有什麼特別了。第一套台慶劇《牛下女高音》也是，以中佬、懷舊情懷的劇情最後卻支離破碎，開了靚頭卻收不了尾，也是令人失望。當兩套台慶劇的收視衝不上26點的時候，最後一套《多功能老婆》就被受期待，依靠外援能否為TVB挽回一城呢？