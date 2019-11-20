【任噏亂評】台慶show無新意無誠意　TVB究竟仲有冇心慶祝生日？

TVB台慶（2019年改名為《珍惜香港發放娛樂TVB 52 年》）在昨日「有喜無險」地完成，點解話有驚？因為早前網民曾發起在台慶當日到TVB門口示威，令到TVB在早一天已經預錄定節目，以便當日萬一真係有事發事，都依然可以播出錄影，繼續慶生！

不過，昨日未見有示威者到場，而TVB內更是人跡罕至，連藝人都唔見有！所以繼續播出早一日的錄影節目，「有驚無險」的跨過52歲生日。

連祝酒、切蛋糕都冇。

翻炒自己節目內容



講返個節目，相信不少觀眾睇完成個節目之後，都會覺得入面啲環節熟口熟面，除咗參考《娛樂大家》玩真假謊言，仲有港姐入面嘅快問快答，空中瑜伽的表演，不停將之前已經做過的節目再做一次，見到王君馨、黎諾懿同黃智雯跳舞，仲以為睇緊跳舞比賽。其中有一part，黃翠如、洪永城、蕭正楠和曹永廉四人出現的確有幾個笑位，不過都係玩有味笑話，略嫌低級。至於一開頭一眾藝人咪咀唱歌就冇特別，最後周柏豪菊梓喬壓軸獻唱亦沒驚喜，反而星夢派出菊梓喬而不是連詩雅，證明地位還是有差別。

即睇返昨晚的表演畫面：

張曦雯都已經好落力喇。

+ 54 + 53 + 52

藝員缺乏時間排練



大家都知道，台慶節目一直都是以表演節目為主軸，以前有阿姐唱《熱咖啡》，肥姐踩雞飛，華仔心口碎大石，吳剛師傅吞炭，梁朝偉用牙拉動載滿藝員的小型貨車，總之聽落都知係勁嘢，而家啲藝人唔係唔落力，不過真係忙到冇時間囉，玩空中呼拉圈的張曦雯都話自己冇時間練，其實冇時間練，表演又點會好睇呢？而且，今年嘅表演問題甚至唔係落係藝人度，而係度橋！表演節目炒冷飯，將以前嘅重新搬過嚟做一次，冇新意得嚟亦冇誠意，咁不如唔好表演，諗吓其他節目好過喇！

而家阿姐唔會同你玩喇...

取消才藝表演環節



其實上年有多年一直有玩嘅趣劇環節，今年連呢個都冇埋，善於搞氣氛嘅農夫又冇影，得返Do姐一個加上汪阿姐，氣氛只會係嚴肅，所以成個節目的確冇咗嗰陣輕鬆搞笑嘅感覺。作為一個幫歷史悠久的TVB慶祝52歲生日的節目，好像臨時臨急堆砌出嚟絕對令粉絲相當失望同難過，話晒都係一年一次，畀啲誠意出嚟整得好好睇睇唔係更好咩？唔通用舊橋觀眾會睇唔出咩？突然諗起昨日台慶騷最後一part，就係最後抽大獎嗰四隻公仔，有兩隻狗仔唔聽主人話，走埋一齊面對面唔肯行前，竟然係成晚睇得最會心微笑嘅一刻。

兩隻狗好有表演慾。

向經典表演致敬



節目效果其實除了靠藝人，仲要靠背後一群幕後製作去度橋，如果一直炒冷飯，其實人人都諗到。亞洲近年娛樂圈極速上位的韓國，都會識搞個藝人運動會，畀觀眾見吓藝人嘅另一面，點解TVB唔諗吓呢方面呢？唔使要藝人嚟嚟去去都係表演自家最強嘅項目，一年表演幾次，就算幾勁都悶喇，係咩？除咗搵啲新意思，其實重溫經典都係一個好玩法，叫王浩信用牙拉車，叫細細粒踩雞蛋，叫馬國明心口碎大石，有誠意得嚟收視一定爆！再唔係，如果唔可以年年都諗到啲新意出嚟，其實唔使年年搞，或者五年、十年先搞一次，儲足力量精精彩彩做一次好騷，唔係仲好咩？