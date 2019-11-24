【具荷拉離世】兩個月內痛失兩位好友　粉絲擔心IU情緒崩潰

韓國女團KARA前成員具荷拉傳出死訊，引述江南警局消息指，於24日（周日）下午6時09分左右在其家中發現時已斷氣身亡，警方正在調查確切的死因。死訊一出，震驚亞洲，很多具荷拉的支持者，無不為偶像離世感到可惜。

而另一方面，群眾亦關心IU的心理狀況，是否能夠承受得到這個噩耗。其實上月中，IU已經因為好友雪莉Sulli的離逝而感到心痛不已，更曾因此而將專輯《Love Poem》延遲發行；即使近日忙於巡迴演唱會《LOVE, POEM》，IU亦有在演唱會中途懷緬好友，不忘雪莉Sulli從不缺席自己的演唱會。如今又突然傳來另一位好友具荷拉的死訊，粉絲擔心IU會受不住打擊而情緒崩潰。

【具荷拉離世】死前IG仍受盡韓網民惡意抨擊：長得像ET一樣

韓團KARA前成員具荷拉傳死訊 江南警局指在其寓所發現時已斷氣

IU近日忙於舉行《LOVE, POEM》演唱會：

其實具荷拉生前與IU識於微時，二人除了曾在2011年一起主持過SBS音樂節目《人氣歌謠》之外，IU在2011年的節目《來玩吧》上亦分享了一段與具荷拉初次見面的情形。IU表示，她在出道之前曾經經歷過多次面試失敗，而印象最深的是JYP的面試，當時她發現在自己後面面試的女生非常漂亮，更因此而令她自覺會再次失敗，結果亦如她所想，自己被淘汰了，而後面的女生則合格，該名女生正是具荷拉。