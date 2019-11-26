【多圖】姜濤表妹楊佳琪參加溫哥華華姐入十強　隨時加盟TVB？

姜濤自去年參加ViuTV節目《全民造星》勝出後，就跟其他參賽者組成組合MIRROR出道，自在節目亮相開始，就已經是「人氣王」，連帶他身邊的人也令人關注，年頭時曾經報道過原來他有一位有氣質的混血兒表妹Angelina Dean（楊佳琪），當時姜濤也在直播中向粉絲們介紹過她。近來Angelina又有新搞作，原來她參加了《溫哥華華裔小姐競選》，更殺入十強，於12月4日的總決賽角逐冠軍。

Angelina外表和打扮比較歐美Style。（Instagram@angelinadean）

姜濤是「人氣王」，想不到他的表妹也人氣強勁。（資料圖片）

Angelina在個人的IG帳戶分享了不少參加比賽的點滴，包括接受訓練﹑訪問和跟其他佳麗的日常互動，看來非常享受過程，她在個人動態發報了寫了有關感想的Story，內容大概指「好榮幸跟大家宣布我入選了《溫哥華華姐2019》十強，這個一生人一次的機會是我小時候的夢想，我很高興我可以帶大家跟我一同經歷這個令人期待的旅程。」原來這是她的夢想！見到她的IG貼的比賽花絮都常常企中間，分分鐘是熱門參賽者！

Angelina在IG發表感想。（Instagram@angelinadean）

「年僅19歲的中英混血兒3號楊佳琪多才多藝，喜歡親自拍攝並剪輯影片分享日常生活點滴。」這是官方網站對Angelina的介紹，據知，她現居加拿大，就讀加拿大著名學府UBC（英屬哥倫比亞大學），她主要說英文和普通話。之前都有網民指她有點像女神苟芸慧，而苟芸慧也是在加拿大生活過，更奪得2009年國際中華小姐的冠軍。Angelina非常受「姜糖」（姜濤粉絲名稱）歡迎，早前來港去商場看姜濤出席活動時，風頭跟表哥「有得揮」！而姜濤也曾邀表妹出現在他的直播，兩表兄妹感情好好。

Angelina（右一）參加比賽的花絮。（Instagram@mcvpcanada）

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【多圖】野生捕獲姜濤混血表妹Angelina 人氣隨時仲勁過表哥？

《溫哥華華裔小姐競選》在1995年開始舉辦，冠軍會代表溫哥華到香港參加由TVB舉辦的《國際中華小姐競選》。講起《溫哥華華姐》，有不少大家熟悉的藝人如廖碧兒﹑鍾嘉欣﹑李亞男﹑岑麗香和鄧佩儀等都參加過更有奪獎。今年總決賽就有TVB藝人何廣沛做特別表演嘉賓，而如果Angelina勝出代表參加國際中華小姐，隨時有機會加入TVB跟表哥打對台？

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