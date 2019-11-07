【全民造星II】姜濤太搶fo反惹評判批評　火火︰就係呢啲無理要求

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》來到小組對決的部分，48名的參賽者分成12組，每組都有一名MIRROR的成員加入，成為新的60強，分組賽完結後，將會淘汰10名參賽者。周三（6日）播出的一集，最令人注目的其中一個表演必定是有上屆冠軍姜濤加入的A2組，不過評判似乎對他們的表演意見平平，到底有超人氣的MIRROR成員入組是好事還是壞事？

評判覺得A2組的組員「不夾」，火火就反而覺得他們好適合對方，因為互補不足是他分組的準則，每組都有不同長處的人，可以互相學習。（電視截圖）

A2組的成員有Cotton﹑Phoebus﹑Angus﹑Hugo和姜濤，他們以白色為主的造型唱出指定歌曲《泡沫》，他們沒有像其他組別一樣，加入Rap和其他元素，A2組選擇了以全唱歌的形式去表演。第一季的冠軍姜濤加上第二季的熱門Phoebus，看牌面理應有很大的勝算，但評判們就指出其他參賽者完全被姜濤的氣場蓋過了這一點，評判之一的Eric（梁德輝）說︰「變咗係你哋伴住佢（姜濤）嚟到演出一個項目咁樣嘅感覺囉睇嘅時候。」另一個評判就指陸以心就指︰「既然你哋選擇咗姜濤嘅時候，你哋要諗吓點樣work together，點樣去撈得埋，而家係撈唔埋，我哋評判，或者觀眾，就淨係見到姜濤，然後就無視咗你哋4個，但其實冇理由㗎嘛，每一個參賽者都想人見到自己㗎嘛。」更狠評為︰「好似5個夾硬畀人夾咗上去嗰啲中學畢業表演，一齊唱首歌，但係各有各唱。」

有人更認為表演像「姜濤 & Friends」。（Youtube影片截圖）

+ 13 + 12 + 11

不過作為A2組的導師火火看來就不太認同評判們的看法，更顯得有點「勞氣」，他說︰「5個唱歌嘅人點解唔可以企喺度唱歌呢？」又說︰「係啲評判focus咗喺姜濤度。」火火接受《香港01》訪問時表示不認同是姜濤主導了整個表演，「我哋呢組係特別唔sell姜濤，冇特別focus喺邊個身上面，似唔似中學生表演？我覺得啲評判唔應該咁講，我哋搵緊個星，我哋唔係選緊最佳導演，我覺得傑哋唔識搞一個表演就緊㗎啦，導演負責㗎嘛。」他覺得上年跟今年都一樣，評判很容易因為表演而忽略了重點——找一個有潛質的星。

最後得到28分的成績。（電視截圖）

火火在節目講到「成也風雲，敗也風雲」一句，指的就是姜濤在A2組的情況，有他在組，注目度曝光率當然也會高，但相反可能也會因為他，人們會多了對其他組員們的無理挑剔，「例如評判咁，佢覺得其他組員要有姜濤嘅水平，唔可以畀姜濤一個人發光，點做到啫！一個係上屆冠軍兼已經做咗一年偶像嘅人，點解評判會要求啱啱參賽嘅人個光芒要同姜濤一樣啊？如果嗰啲人做到嘅話，姜濤都冇用啦！即係姜濤渣啦，係咪先？就係呢啲無理嘅要求囉。更慘就係次次出親嚟都淨係睇到姜濤睇唔到你囉。」

火火（右）認為即使再不好看的表演也看到某個有潛質的新人，才是比賽的重點。（資料圖片）

作為導師，火火原來偏向不想姜濤入他的組，「因為我會覺得嗰個負面（效果）比較大，入咗嚟好似爭取到多咗報道，但係嗰啲注目可能都喺姜濤嗰度。」他直言自己希望觀眾看到的是參賽者多過MIRROR的成員，因為他們是需要觀眾更多的注意而不是MIRROR。

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