【全民造星II】A2隊有姜濤都要輸　拆解陷入困境的兩大原因

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》比賽進行得如火如荼，周三（20日）播出的一集，講被火火稱為有「雙前鋒」姜濤和Phoebus的A2組對決實力被視為一般的C2組，結果卻令人大跌眼鏡，C2以大比數勝出。將這次計算在內，A2組已連輸兩局，兩次跌入復活區要進行拉票表演。本來以為可以有上屆冠軍兼MIRROR人氣王姜濤加持，但竟然節節落敗，究竟原因是什麼？

A2的牌面絕對是優勝，何解連輸兩場？（電視截圖）

第4回合時，A2對決有「騎呢魚腩隊」之稱的B3，竟然失手落敗，今次第5回合，又再輸給實力平平的C2組。筆者在此推測一下原因，第一，組員難作突破。在第5回合播出的準備自選項目花絮，其實眾人也有考慮過跳唱以外的表演方向，Hugo說︰「除咗唱跳以外的表演方式，我哋又好似未諗到可以點樣去做。」但當Cotton想走特別路線穿古裝表演時，姜濤就非常有保留，他也認為有進步比突破更重要。花姐也對Angus說︰「礙於你掕住姜濤啊嘛。」Angus也認同他們的路線是男團，最後他們也選擇表演跳唱，雖然他們大搞新意穿上高跟鞋表演，但演出的本質仍是局限於跳唱，比起其他組相對沒有太大新意，可能是評判們的考慮之一。

除了自身的因素，B3隊愈戰愈勇也令A2隊未能順利勝出。（Youtube影片截圖）

C2的表演勝在有創意和活力。（Youtube影片截圖）

點擊下圖重點一下A2組的表演︰

+ 10 + 9 + 8

另外，表演出來的效果並沒有令人眼前一亮。其實A2的成員各有所長︰Angus是跳舞高手﹑Hugo有歌唱魅力﹑Cotton有創意有進步﹑Phoebus有齊男團成員的條件，而終極武器姜濤就更加不用說，表演非常穩定。但會否就是因為各人有各人所長，氣場和風格上也不夾，未能好好融合和充分表現各人的優點，而令到他們得不到評判們的歡心。以Miss Chan Chan（陳潔靈）的B組為例，她將韓風男團組B1﹑將型格跳舞組B2﹑將創意歡樂組B3﹑將音樂才子組B4，所以每組都可以在他們所長得以發揮，5人合力將表演提升。但相信火火就以希望每個人能在別人身上學習到不同的事物為分組準則，會否這也間接令A2組未能成功突圍而出的原因呢？

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網民意見非常不同。（Facebook截圖@ViuTV）

不過，這集出街後，網民們的也有不同的意見，有人為A2組輸得不值，也有人覺得這一組不夠合拍，表示︰「呢組冇化學作用，做唔到驚喜出黎，就算係最善（擅）長既（嘅）野（嘢）都唔得，唔夠默契？」和「（姜濤）呢隊冇突破，唔係唔好睇，但冇驚喜」，也有人說︰「除左（咗）姜濤，真係冇野好睇」，姜濤入組表面上令觀眾留意更多該組，但似乎焦點也只是落在他身上。A2組連續經歷了兩場失敗，似乎要摸索一下更合適的路了。

點擊下圖睇吓A2組成員的靚相︰