【高以翔逝世】獲封娛樂圈「真F4」　靠拍鬚刨廣告紅遍中港台！

台灣藝人高以翔在錄影浙江衛視真人騷《追我吧》期間突然暈倒，心臟曾停頓3分鐘，經過搶救後證實不治，終年35歲。消息傳出後，震驚整個亞洲娛樂圈，不少分粉絲都難以接受，而《追我吧》節目組亦宣布暫停拍攝。

高以翔是台灣圈中的高富帥。（VCG）

台灣型男高以翔內地錄影節目暈倒 心臟停頓送院搶救證實不治

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贏在起跑線 獲封台灣「真人版F4」

剛剛在9月過了35歲生日的高以翔五官英俊，擁有健碩身材及1米93的高度，不僅是公認的台灣男神，更多次入選全球百大美男排行榜。高以翔父親是台灣富商、母親曾獲選馬來西亞小姐，年輕時在加拿大溫哥華成長，畢業後回到台灣因經常出席不同的時裝排隊和電視節目，而受傳媒、雜誌所關注，還跟丁春誠、陳紹誠、藍鈞天四人被封為「真人版F4」或「時尚F4」。

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成娛樂圈搶手貨 拍剃鬚刀廣告爆紅

贏在起跑線的高以翔獲得不少參演偶像劇的機會，於2006年開始為台劇客串，及後更成功登上一線男星之位。除了拍攝劇集，高以翔還有拍攝廣告、電影和行時裝Show。最為人熟悉的，一定是拍攝了一連串飛利浦鬚刨廣告，當中他以不同形象示人，更在廣告中上演高難度跳躍動作，為觀眾留下深刻印象。另外，他於2013年進軍荷里活拍攝電影《魔都獵人：骸骨之城》（The Mortal Instruments: City of Bones），不過近年高以翔積極在內地發展，3年前因為參演劇集《遇見王瀝川》而爆紅，更獲封為「國民老公」。