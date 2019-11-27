【高以翔逝世】曾進軍荷里活跟Lily Collins合作　遺作跟舒淇同場

今日（27日）有消息證實台灣型男高以翔在內地拍攝綜藝節目《追我吧》，昨晚約凌晨1時突然倒地昏迷，CPR搶救 15分鐘，且心跳停頓長達3分鐘時間，直到凌晨2點多才送往醫院，可惜送院搶救無效，證實不治，確實離世，終年35歲。

台灣型男高以翔不幸離世，享年35歲。（高以翔IG）

《魔都獵人》續集告吹

高以翔在娛樂圈有多方面的工作，近年轉到大陸發展，大陸劇和電影都有頗高的參與度，他由2008年開始拍攝首部內地電影《女人不壞》，電影由徐克執導，同戲還有周迅、張雨綺、桂綸鎂、彭于晏等人，可謂眾星雲集。

2010年為台灣版《反斗奇兵3》中的阿Ken配音；到了2003年成功擠身荷里活，拍攝首部外語作品《魔都獵人：骸骨之城》（The Mortal Instruments: City of Bones），同戲更有靚女莉莉歌蓮絲（Lily Collins）、曾出演《吸血新世紀》、《哈利波特》和《怪獸與葛林戴華德之罪》的占美金寶鮑華（Jamie Campbell Bower），原定《魔都獵人：骸骨之城》會推出續集，但因口碑不如預期，電影上映後獲很多負評，當時的爛番茄新鮮度僅得13%，因而取消續集，並改以影集《闇影獵人》重啟。

高以翔首部參演的身荷里活作品《魔都獵人：骸骨之城》，更跟Lily Collins有對手戲。（電影劇照）

重溫高以翔電影作品

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【高以翔逝世】文章專頁

《上海堡壘》未必是高以翔的遺作。（電影劇照）

剛剛過去暑假上映的《上海堡壘》由鹿晗和舒淇主演，高以翔亦同樣有份參演，可惜電影票房和口碑同樣雙雙滑鐵盧，僅收1.21億人民幣票房，而電影的拍攝成本則是3億人民幣，可謂蝕到入肉。