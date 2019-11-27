現年35歲的台灣藝人高以翔於今日凌晨拍攝內地綜藝節目《追我吧》時突然暈倒昏迷，送院搶救無效，證實不治，已經離世。

今日凌晨3時多在微博傳出高以翔在錄內地綜藝節目《追我吧》時暈倒昏迷，更一度心跳停頓，現場有工作人員為他進行了心肺復甦，但卻沒有醒來，情況令人擔憂。之後有網友更新消息表示「心臟停了3分鐘，心肺復蘇15分鐘，有心跳了，現在送醫院了」。至今早有關高以翔拍攝節目時突然昏迷的傳聞已經被證實，該節目所屬的浙江衛視稍早則向大陸傳媒回應：「有消息會同步。」至於他的病情，電視台仍未發出正式通告。

今日凌晨微博傳出高以翔昏迷的消息。(微博圖片)

大陸有消息指該節目的固定嘉賓黃景瑜當時激動狂問：「醫生呢？」，而同場的陳偉霆就擔心得雙手合十祈禱，宋祖兒則嚇到狂哭。當日高以翔是以特別嘉賓身份去參加演出，豈料卻發生了今次的意外。另有消息指，高以翔錄製節目到今日凌晨兩點多，之後他突然昏厥，節目需即時終止錄製。有網友目擊事發經過，指高以翔當時在平地上跑步被追逐的期間暈倒，該網民表示：「下午彩排時還跟他說過話，晚上錄影時他人也好好（健康）的。」事發後有網民於微博post了救護車抵達現場的相片。而高以翔的台灣經理人一知道他昏迷的消息，已立即飛到大陸了解情況，他的粉絲亦不停在網上留言為他打氣。

現場工作人員即時為高以翔進行急救。(微博圖片)

高以翔的經理人公司已就他不幸離世一事發出了聲明：

高以翔自小於加拿大長大，有錢有家底，他於2005年赴台發展，曾參演過多部大製作的影視作品，包括《上海堡壘》、《101次求婚》和《彩虹的重力》等，身高193cm的他高大靚仔又有型，曾入選世界百大帥哥第55名，在台灣更有「時尚F4」之稱。

高以翔於今日離世，終年35歲。(高以翔微博圖片)

點擊下圖逐格睇有關今次事件嘅現場情況，以及高以翔生前嘅相：

高以翔經理人公司聲明。(微博圖片)