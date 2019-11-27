【高以翔逝世】兩日後擔任摯友伴郎　準新娘情緒崩潰悼念亡友

台灣型男藝人高以翔，27日凌晨錄製《追我吧》節目期間倒地昏迷，送院搶救9小時後宣告不治，享年35歲。據悉高以翔原訂後日為台灣知名前球星毛加恩擔任伴郎，沒想到在喜慶日子之前竟然發生噩耗。

台灣型男高以翔不幸離世，享年35歲。（高以翔IG）

高以翔與毛加恩是相識多年的老友，二人親如兄弟，感情好得各自帶着父母兩家人一同出遊。毛加恩是台灣前籃球運動員，曾與名模白歆惠、王棠云等人拍過拖。高以翔近年在內地發展，因為工作忙得不可開交的他，為摯友成家立室而高興，特地排除萬難地擠出時間擔任伴郎，台灣女星郭雪芙擔任伴娘。

台灣前球星毛加恩和造型師未婚妻羅雯將於29日結婚，高以翔特地擠出時間擔任伴郎。（IG圖片／tiffanywenlo

毛加恩造型師未婚妻羅雯一天前才在高以翔和台灣「時尚F4」的合照底下留言「婚禮時大家再聚一次」，沒想到還沒等到婚禮已經永別。羅雯原本正滿心期待婚禮的來臨，據悉她得知的噩耗後情緒激動，在IG上傳當時毛加恩求婚現場，高以翔在旁邊以溫柔的笑容看著他們的照片：「你是一個這麼棒的人，這麼棒的朋友，還是不能相信…」又上傳高以翔的滑雪英姿，寫道：「說好了一起滑雪，你還沒教會我們。」

【高以翔逝世】文章專頁

羅雯一天前才在高以翔和台灣「時尚F4」的合照底下留言「婚禮時大家再聚一次」。（IG截圖／gabriel219）