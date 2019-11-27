【黑暗元素】「哈利波特表哥」驚喜現身　200磅肥仔為演戲變型男

播足8年的HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）自5月大結局後，除了《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）之外，似乎還沒有其他作品能夠超越前者地位。不過最近由BBC跟HBO聯手製作的科幻劇《黑暗元素》（His Dark Materials）打着號稱史上Budget最貴英劇的旗號，加上有「X教授」James McAvoy擔正，相信應該能吸引到劇迷！

《黑暗元素》暫時播出4集，在爛番茄奪得84%不錯的分數。（HBO圖片）

《黑暗元素》改編自英國殿堂級作家Philip Pullman所撰寫的同名奇幻史詩式三部曲《The Golden Compass》、《The Subtle Knife》及《The Amber Spyglass》。劇集主要講述主角Lyra（Dafne Keen飾）因為好奇心和鍥而不捨追求真相的性格，而捲入一場大陰謀，並要負上拯救世界的重責。首季先以第一部曲《The Golden Compass》的故事改編，Lyra因為要尋找失蹤好友而遇上兒童被消失的陰謀中，還意外地發現原來有其他平行世界存在於「塵」（Dust）中的神秘現象。

《黑暗元素》班底強勁 實力派演員坐鎮

當然劇集主打的是奇幻刺激的劇情，還有強大製作團隊，包括《奇蹟男孩》的Jack Thorne擔任編劇、《皇上無話兒》（The King's Speech）導演Tom Hooper執導等。另外，BBC在劇集拍攝途中宣布會繼續開拍第二季，更會有《Sherlock》中飾演Moriarty的Andrew Scott加入。不過令劇迷最驚喜的，竟然不是「X教授」James McAvoy、金球獎視后Ruth Wilson或在電影《Logan》中飾演「X-23」的Dafne Keen，而是在《哈利波特》電影系列中飾演經常欺負哈利的超討厭「麻瓜」表哥「Dudley」Harry Melling在驚喜劇中亮相。Melling在《黑暗元素》中飾演管治北部港口小鎮Trollesund的長官Sysselman一角，雖然戲份不多，但足夠令劇迷興奮不已。最多網民討論的，就是Melling形象亦跟《哈利波特》中截然不同，已經不再是一名肥仔。

哈利波特「表哥」成劇中焦點 為演藝事業怒減65磅

《哈利波特》系列捧紅過很多童星，但其實當中有不少演員現時仍活躍在影視圈。「表哥」Harry Melling拍攝完《哈利波特》後一直都有參演過多部英國劇集，在去年上架的Netflix原創電影《The Ballad Of Buster Scruggs》都有亮相。他在戲中跟Liam Neeson、James Franco等影星合作，當時的演出曾獲得觀眾的讚賞。不過早年Melling接受外國傳媒訪問時，曾透露自己為演戲而下苦功怒減65磅，更坦言明白到如果想擁有想要的工作，就必須這樣做：「那時我剛剛修讀戲劇學校，並開始控制飲食，成功從101KG減到72KG。這樣我就可以開始新事業，沒有人會再把我當成Dudley。」